Doctor de bine. Emisiunea integrală din 11 octombrie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 11 octombrie 2026
Sursa: ProTV
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 11 octombrie 2026
Sursa: ProTV
Peștele, prieten sau dușman? Nu știu de ce avem o bucurie aparte când reușim să desființăm, cu așa-zise argumente, un aliment sau un produs.
Peste 80% dintre noi vor intra în contact cu virusul HPV. E imposibil să-l ratăm, iar reinfectarea apare, culmea, și de la propria persoană. Este motivul pentru care vaccinarea privește ambele sexe.
Mișcarea scade tensiune arterială și este cel mai bun medicament pentru vasele de sânge. Când tensiunea arterială este crescută, ficatul nu mai preia bine nutrienții din sânge.
PSD coordonează de câteva zile o campanie publică de presiune asupra PNL pentru a-l convinge să se întoarcă la guvernare, după ce l-a dat jos de la putere pe 5 mai.
Cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură vor fi sub cod galben de ploi abundente, de luni până marți. Meteorologii anunță precipitații în toată țara, intensificări ale vântului și lapoviță și ninsoare la munte.
Zelenski conduce Ucraina într-un război pentru independență și are sprijinul poporului ucrainean, care este singurul în măsură să decidă cine trebuie să-i fie președinte, a transmis Kievul, după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski.