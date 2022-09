Desertul cu puține calorii, recomandat de către dr. Mihaela Bilic: ”Este binevenită la finalul unei mese”

”Așa că, dragii mei, scoateți cutia mai devreme ca sa n-o mâncați pe toată, consistența cremoasă face bine, stimulează o zonă din creier reponsabila de plăcere” - dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist.

Varianta cea mai simplă, cea mai puțin caloric și mai satisfăcătoare va fi înghețata, acest dulce care combina laptele și zahărul. Amestecul dintre lapte și zahar duce la o absorbție mai lentă a zahărului, deci și la capitolul indice glicemic și aport de calorii înghețata e prietenoasă.

Înghețata e aerată, adică în procesul de fabricație, crema este umflată cu aer și înghețata pare mare, dar dacă o topești rămâne puțin. Așa că atunci când o vedem umflată ne dă senzația că mâncam mult, dar e aer.

Dr. Mihaela Bilic: ”Poate fi consumată și iarna. Este binevenită la finalul unei mese, care poate a dus doar proteine și grăsimi.”

Energia e dată de lapte, zahăr frișcă, ouă.

Dr. Mihaela Bilic: ”Orice alt ingredient, mai ales dinn gama grăsimi vegetale de genul grăsimii de palmier, tot felul de emulfianți, arome, agenți de îngroșare, ar trebuie sa ne ducă la cu gândul la un proces super industrializat.”

Culmea, nu zahărul e cel mai important ingredient, ci grăsimea - până la 20 % grăsime. Atunci, aportul caloric pentru o înghețată banală, care ar trebui să fie sub 200 de calorii per 100 de grame, în varianta cu grăsime multă a ajuns la 350 de kilocalorii.

Dr. Mihaela Bilic: ”Porția corectă înseamnă 2 cupe. Sau, că tot am copilărit cu ea, cu celebra vafă, aceasta are sub 100 de calorii. Este dimensiunea corectă și exista variante mini sub 100 de calorii.”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 11-09-2022 11:04