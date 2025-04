Curele de slăbire repetate încetinesc metabolismul. Cum evităm să pierdem masă musculară odată cu procesul de slăbire

M-am îngrășat, am slăbit, iar m-am îngrășat, iar am slăbit. E calea sigură de a pierde prețioasa masă musculară. Ce rezultă? Kilogramele în plus apar și mai ușor.