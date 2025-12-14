Cum reducem riscurile chimicalelor din legume și fructe. Explicațiile specialiștilor

De obicei, consumăm fructe și legume din agricultura convențională. Știm că sunt folosiți fertilizatori, știm că sunt folosite pesticide. Cum micșorăm riscurile? Cea mai mare parte a substanțelor chimice, care ajung la plante, se concentrează în coajă.

Dar tot în coajă găsim cea mai mare parte din vitamine și fibre, care ne ajută.

Ca să combatem fertilizatorii și pesticidele, luăm vitamina C din lămâi sau chiar din suplimente.

Azotați, așa se numesc îngrășămintele folosite cel mai mult în agricultura convențională.

Se acumulează în legume, fructe și cereale.

Odată consumate, organismul uman va transforma azotații în substanțe cu potențial mare cancerigen. Cum reducem riscurile? Cu temperaturi înalte.

Șaptezeci la sută din compușii chimici din legume se pierd dacă le fierbem și aruncăm apa. Ne explică expertul în ingineria mediului, Oanamari Orbuleț.

Oanamari Orbuleț, doctor inginer: „Ei nu se decompun, azotații se dizolvă în apă în care facem fierberea. Și nu ar fi bine să o prelucrăm în continuare, să facem supă și să o aruncăm. Apa de fierbere trebuie aruncată, deoarece are concentrații mari de azotați. Așadar, pentru siguranța noastră, fierbem legumele și le scoatem din vas. Aruncăm apa în care au fiert și facem supă ori ciorbă cu o nouă cantitate de apă.”

În coajă se concentrează cea mai mare parte din îngrășămintele de sinteză.

Decojirea fructelor, de exemplu, reduce cu până la 50% azotații.

Dacă vrem să păstrăm coaja, ne ajută bicarbonatul de sodiu, care, în general, nu lipsește din bucătărie.

Oanamari Orbuleț, doctor inginer: „Cea mai mare concentrație se regăsește în coajă, dar în coajă se regăsesc și vitaminele în cantitatea cea mai mare. Găsim o soluție dacă vrem să înlăturăm azotații: bicarbonat de sodiu, o linguriță într-un litru de apă, și ținem la înmuiat 10-15 minute. Se duc 70% din azotații prezenți în coajă.”

Bicarbonatul degradează chimic unele pesticide, care sunt mai ușor de îndepărtat astfel.

Legumele și frunzele, cultivate intensiv și transformate în salată, trebuie să aibă suc de lămâie din belșug. Aceasta deoarece vitamina C, în cantitate mare, împiedică transformarea îngrășămintelor acumulate în plante în compuși periculoși pentru organismul uman.

Supa făcută din vegetale crescute convențional nu se dă sugarilor. Rădăcinoasele – morcov, țelină, păstârnac – acumulează cantități mari de chimicale.

Iar la bebeluși, aceste substanțe chimice în cantitate mare nu mai lasă sângele să se oxigeneze. Pielea se colorează în albastru. Este o urgență medicală, dar, din fericire, are antidot în spital.

Andreea Groza: „Cu cât plantele sunt expuse la mai multe îngrășăminte de sinteză, chimice, cu atât cantitatea de vitamina C pe care o produc e mai mică. Legumele și fructele ecologice nu sunt expuse la îngrășăminte de sinteză, deci nu le acumulează. În plus, neexpuse, vor produce și cantități mari de vitamina C, adică dintr-un nutrient extrem de valoros.”

Azotații din agricultură pot fi reduși până la forme inofensive. Substanța care îi elimină se numește fier zero valent. Iat-o!

Aceasta se injectează în sol, iar terenul nu e scos din circuitul agricol.

Fierul zero valent este soluția împotriva poluării solului și a pânzei freatice, care înseamnă, de fapt, poluarea legumelor, fructelor și cerealelor. Soluția ar trebui gândită ca lege de sănătate publică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













