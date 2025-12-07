Cum ne afectează sănătatea deshidratarea „ascunsă” din sezonul de iarnă. Sindromul de care suferă 50% din pacienți

Doctor de bine
07-12-2025 | 10:06
Cum ne deshidratăm ușor iarna, chiar dacă nu e cald și chiar dacă bem lichide? La deshidratare ajungem ușor cu alcool și cu țigări.  

Andreea Groza

În interiorul venelor de exemplu scade fluxul de sânge și crește riscul să apară cheaguri, iar aceste cheaguri chiar ne pun în pericol sănătatea.

Tratamentul se poate face în orice sistem de urgență și înseamnă medicamente anti-coagulante. Studiile arată însă că, 50% dintre pacienții care au un episod acut, vor suferi de sindrom post-trombotic. Cheagul din vene se micșorează, dar rămâne un rest lipit de peretele venei. Prin radiologie intervențională, cheagul de sânge se dizolvă accelerat.

Florin Bloj, medic radiologie intervențională: „Se traversează vasul de sânge cu un cateter special care seamănă cu un fluier are multe găurele și se injectează un agent care dizolvă cheagul din interior”.

Fluxul de sânge revine la normal. Ulterior, devine obligatorie mișcarea zilnică, cel puțin 5.000 de pași.

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 7 decembrie 2025

Corespondent PRO TV: „La nivelul gambei, avem șapte vene principale. Dacă contractăm mușchii - urcăm scările, mergem pe bicicletă, mergem pe jos în ritm alert - presăm venele. Și ajutăm sângele să circule împotriva gravitației”.

Sângele neoxigenat urcă spre inimă. Dar venele prin care circulă nu au o pompă, cum e inima, să împingă sângele. Își iau puterea din altă sursă, din mușchi și de aceea au nevoie de mișcare zilnic. În lipsa mișcării, e ușor ca sângele să stagneze în vene.

Trombocite, așa se numesc celulele din sânge care realizează coagularea. Nici lor nu le place să stați pe scaun ore în șir sau în picioare ore în șir.

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 7 decembrie 2025.

