Cum afectează pierderea dinților forma feței și aspectul buzelor. Implanturile dentare moderne pot reda tinerețea

15-09-2025 | 07:44
dbb dinti

Aspectul tânăr depinde de proteina din piele, numită colagen, dar și de toate oasele faciale.

Oasele fetei mențin structurile ferme mult timp. Mai mult, tenul e plin de glande sebacee, care participă la regenerare și dau aspect tânăr. Toate structurile faciale depind și de integritatea dinților.

Colagenul este cea mai des întâlnită proteină din organismul uman, inclusiv în piele se regăsește. De această substanță depinde aspectul tânăr al fiecăruia dintre noi. Timpul și soarele o agresează constant. Pentru protecția colagenului sunt necesare cremele cu factor de protecție UV.

Pielea este susținută de oasele faciale

În timp, acestea îmbatrânesc și se micșorează. Din acest motiv, pare că pielea devine mai multă.

Maxilarul și mandibula pierd de asemenea volum, dacă pierdem dinți. Odată ce dispare un element dentar, din acel loc dispar și forțele masticatorii. Așa se pierde masă osoasă accelerat.

Bogdan Burducea, medic stomatolog protetică dentară: Când pacienții au o resorbție mare, vorbim și de o prăbușire a elementelor estetice a buzelor și pacienții vin cu acest aspect îmbătrânit.

În prezent, e posibil ca pe un număr mic de implanturi să fie realizate lucrări fixe sau mobilizabile, astfel încât pacientul să se simtă confortabil.

Dr. Mihnea Velisarato, medic chirurgie orală: Pe un număr mai mic de implanturi facem un număr mai mare de dinți. Le-aș spune semi-mobilizabile, pacientul le dă jos pentru igienizare și le aplică pe implanturi, doarme cu ele, adică nu sunt ca protezele acelea clasice.

Aspectul final poate fi controlat, pe computer, de către pacient. Acesta poate vedea digital cum vor arăta lucrările dentare, înainte să fie realizate.

Dr. Bogdan Burducea, medic stomatolog: Putem bomba suficient acele lucrări astfe încât să corectăm acele șanturi apărute și să confirma cu pacientul, care e aspecul facial dorit.

Pentru că maxilarele revin la volumul osos normal, întreaga față revine la normal.

