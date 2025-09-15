Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy

Owen Cooper, vedeta serialului britanic Adolescence, a intrat în istorie devenind cel mai tânăr actor care a câștigat un premiu Emmy. El a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar.

Cooper, în vârstă de 15 ani, l-a interpretat pe Jamie Miller în serialul foarte apreciat, care a câștigat numeroase premii în categoriile sale, inclusiv premii pentru colegii săi Stephen Graham și Erin Doherty, precum și pentru regizorul Philip Barantini, relatează Sky News.

Adolescence se concentrează pe povestea unui băiat de 13 ani arestat pentru uciderea unui coleg de clasă. Serialul a fost apreciat nu doar pentru tema abordată, ci și pentru măiestria tehnică, fiecare episod fiind filmat într-o singură secvență continuă.

Cooper, care avea doar 14 ani la momentul filmărilor și nu mai jucase niciodată până atunci, a spus în discursul său de acceptare că „acum trei ani era un nimeni”.

„Este atât de ireal. Sincer, când am început cursurile de teatru acum câțiva ani, nu mă așteptam să ajung măcar în Statele Unite, darămite aici”, a spus el publicului din Los Angeles.

„Așadar, cred că seara aceasta dovedește că, dacă asculți, te concentrezi și ieși din zona ta de confort, poți realiza orice în viață”, a mai adăugat actorul.

Owen Cooper is a first-time #EMMY winning actor at the age of 15.

pic.twitter.com/UVnTlAHpVy — Film Updates (@FilmUpdates) September 15, 2025

Miniseria în patru părți a stârnit reacții puternice din partea telespectatorilor și a generat o dezbatere în Marea Britanie – și în întreaga lume – pe tema misoginismului și a siguranței online, co-creatorul Jack Thorne alăturându-se prim-ministrului Keir Starmer pentru o discuție pe această temă la sfârșitul lunii martie.

Serialul a fost desemnat cel mai bun serial antologic sau miniserie, iar Thorne și Graham au câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu în aceeași categorie.

Lista completă a premiilor Emmy 2025

Seth Rogen a câștigat patru premii Emmy pentru The Studio, inclusiv pentru cea mai bună serie de comedie și cel mai bun actor. De asemenea, a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor alături de Evan Goldberg și a împărțit premiul pentru cel mai bun scenariu cu Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory și Frida Perez.

The Pitt a câștigat trei premii Emmy, inclusiv pentru cea mai bună serie dramatică. Starul Noah Wyle a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-o serie dramatică. Într-o victorie surprinzătoare, Katherine LaNasa a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-o serie dramatică pentru The Pitt.

O altă surpriză a fost victoria lui Jeff Hiller la categoria cel mai bun actor în rol secundar într-o serie de comedie pentru Somebody Somewhere, învingându-l pe Harrison Ford, care era nominalizat pentru primul său premiu Emmy.

The Late Show With Stephen Colbert a câștigat premiul pentru cea mai bună serie de talk-show, la două luni după ce CBS a anunțat că va anula seria. El și echipa sa au primit ovații în picioare, mulți dintre spectatori scandând „Stephen! Stephen!” când au urcat pe scenă.

Tramell Tillman a devenit primul bărbat de culoare care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o serie dramatică, pentru Severance. Colega sa, Britt Lower, a fost desemnată cea mai bună actriță într-o serie dramatică.

Jean Smart a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-o comedie pentru Hacks. Colega de distribuție a lui Smart, Hannah Einbinder, a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-o serie de comedie.

Cristin Milioti din The Penguin a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-o serie limitată sau antologică sau într-un film.

The Traitors s-a impus ca cel mai bun program de competiție reality, în timp ce Last Week Tonight With John Oliver a câștigat Emmy pentru cel mai bun scenariu pentru o serie de varietăți, precum și premiul pentru cea mai bună serie de varietăți cu scenariu, devansând Saturday Night Live în ambele categorii. Cu toate acestea, „SNL50: The Anniversary Special” s-a impus în categoria cel mai bun special de varietăți (live), aducând numărul total de victorii ale emisiunii la 112 și numărul personal al lui Lorne Michaels la 22.

Adam Randall a câștigat premiul pentru cea mai bună regie pentru o serie dramatică pentru Slow Horses. Tot în categoriile de scenariu, Dan Gilroy a câștigat pentru Andor (serie dramatică).

