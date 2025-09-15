Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy

Stiri Mondene
15-09-2025 | 07:44
castigatori emmy 2025
IMAGO

Owen Cooper, vedeta serialului britanic Adolescence, a intrat în istorie devenind cel mai tânăr actor care a câștigat un premiu Emmy. El a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar.

autor
Aura Trif

Cooper, în vârstă de 15 ani, l-a interpretat pe Jamie Miller în serialul foarte apreciat, care a câștigat numeroase premii în categoriile sale, inclusiv premii pentru colegii săi Stephen Graham și Erin Doherty, precum și pentru regizorul Philip Barantini, relatează Sky News.

castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025
castigatori emmy 2025 castigatori emmy 2025

Adolescence se concentrează pe povestea unui băiat de 13 ani arestat pentru uciderea unui coleg de clasă. Serialul a fost apreciat nu doar pentru tema abordată, ci și pentru măiestria tehnică, fiecare episod fiind filmat într-o singură secvență continuă.

Cooper, care avea doar 14 ani la momentul filmărilor și nu mai jucase niciodată până atunci, a spus în discursul său de acceptare că „acum trei ani era un nimeni”.

Citește și
Românii au talent
Caravana „Românii au talent” a ajuns la Iași. Unde au loc preselecțiile pentru show-ul care schimbă vieți

„Este atât de ireal. Sincer, când am început cursurile de teatru acum câțiva ani, nu mă așteptam să ajung măcar în Statele Unite, darămite aici”, a spus el publicului din Los Angeles.

„Așadar, cred că seara aceasta dovedește că, dacă asculți, te concentrezi și ieși din zona ta de confort, poți realiza orice în viață”, a mai adăugat actorul.

Miniseria în patru părți a stârnit reacții puternice din partea telespectatorilor și a generat o dezbatere în Marea Britanie – și în întreaga lume – pe tema misoginismului și a siguranței online, co-creatorul Jack Thorne alăturându-se prim-ministrului Keir Starmer pentru o discuție pe această temă la sfârșitul lunii martie.

Serialul a fost desemnat cel mai bun serial antologic sau miniserie, iar Thorne și Graham au câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu în aceeași categorie.

Lista completă a premiilor Emmy 2025

Seth Rogen a câștigat patru premii Emmy pentru The Studio, inclusiv pentru cea mai bună serie de comedie și cel mai bun actor. De asemenea, a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor alături de Evan Goldberg și a împărțit premiul pentru cel mai bun scenariu cu Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory și Frida Perez.

The Pitt a câștigat trei premii Emmy, inclusiv pentru cea mai bună serie dramatică. Starul Noah Wyle a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-o serie dramatică. Într-o victorie surprinzătoare, Katherine LaNasa a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-o serie dramatică pentru The Pitt.

O altă surpriză a fost victoria lui Jeff Hiller la categoria cel mai bun actor în rol secundar într-o serie de comedie pentru Somebody Somewhere, învingându-l pe Harrison Ford, care era nominalizat pentru primul său premiu Emmy.

The Late Show With Stephen Colbert a câștigat premiul pentru cea mai bună serie de talk-show, la două luni după ce CBS a anunțat că va anula seria. El și echipa sa au primit ovații în picioare, mulți dintre spectatori scandând „Stephen! Stephen!” când au urcat pe scenă.

Tramell Tillman a devenit primul bărbat de culoare care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o serie dramatică, pentru Severance. Colega sa, Britt Lower, a fost desemnată cea mai bună actriță într-o serie dramatică.

Jean Smart a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-o comedie pentru Hacks. Colega de distribuție a lui Smart, Hannah Einbinder, a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-o serie de comedie.

Cristin Milioti din The Penguin a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-o serie limitată sau antologică sau într-un film.

The Traitors s-a impus ca cel mai bun program de competiție reality, în timp ce Last Week Tonight With John Oliver a câștigat Emmy pentru cel mai bun scenariu pentru o serie de varietăți, precum și premiul pentru cea mai bună serie de varietăți cu scenariu, devansând Saturday Night Live în ambele categorii. Cu toate acestea, „SNL50: The Anniversary Special” s-a impus în categoria cel mai bun special de varietăți (live), aducând numărul total de victorii ale emisiunii la 112 și numărul personal al lui Lorne Michaels la 22.

Adam Randall a câștigat premiul pentru cea mai bună regie pentru o serie dramatică pentru Slow Horses. Tot în categoriile de scenariu, Dan Gilroy a câștigat pentru Andor (serie dramatică).

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

Sursa: Sky News

Etichete: actor, hollywood, premiu, emmy, serial online,

Dată publicare: 15-09-2025 07:22

Articol recomandat de sport.ro
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Citește și...
Caravana „Românii au talent” a ajuns la Iași. Unde au loc preselecțiile pentru show-ul care schimbă vieți
Stiri Mondene
Caravana „Românii au talent” a ajuns la Iași. Unde au loc preselecțiile pentru show-ul care schimbă vieți

Caravana „Românii au talent” a ajuns duminică în capitala Moldovei, la Iași. Colegii noștri caută cei mai talentați români, pentru al 16-lea sezon al emisiunii care aduce an de an emoție, spectacol și povești extraordinare.

Lily Collins, apariție spectaculoasă la prezentarea Calvin Klein de la New York Fashion Week. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Lily Collins, apariție spectaculoasă la prezentarea Calvin Klein de la New York Fashion Week. GALERIE FOTO

Lily Collins a atras toate privirile la prezentarea Calvin Klein, desfășurată vineri în cadrul Săptămânii Modei de la New York.

Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck. „Este ridicol”
Stiri Mondene
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck. „Este ridicol”

Jennifer Lopez a stârnit opinii împărțite după ce și-a etalat abdomenul tonifiat în timpul unei sesiuni de shopping alături de Samuel, fiul de 13 ani al lui Ben Affleck.

Recomandări
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor
Romania, te iubesc!
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

După ei, potopul, partea a II-a. Avem hărți. Avem bugete. Teoretic avem și soluții. Dar când vin apele, realitatea e mereu aceeași.

Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece
Stiri Politice
Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece

Plenul Senatului va dezbate şi vota luni moţiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educaţiei, informează site-ul forului legislativ. Ministrul Daniel David a anunțat că va demisiona dacă moțiunea trece. 

Prima comună din România cu sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială: camerele detectează automat nereguli
Stiri actuale
Prima comună din România cu sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială: camerele detectează automat nereguli

Pentru prima dată în România o comună implementează un sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28