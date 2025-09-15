Prima comună din România cu sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială: camerele detectează automat nereguli

15-09-2025 | 07:34
Pentru prima dată în România o comună implementează un sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială.

autor
Alexandra Clej

Noua tehnologie va permite camerelor să identifice și să raporteze automat, direct autorităților, mai multe tipuri de nereguli de la acte de vandalism și aruncarea gunoiului până la parcări neregulamentare.

Softul bazat pe inteligență artificială va fi montat pe toate cele 250 de camere de supraveghere din comuna Florești, județul Cluj.

Aceste camere nu se vor mai rezuma doar la funcția de înregistrare video, ci softul va analiză în timp real imaginile captate și, atunci când va identifica nereguli, va alerta automat autoritățile locale.

Softul bazat pe inteligenta artificială va putea recunoaşte neregulile, iar alertele se transmit direct în camera tehnică de monitorizare. Vor fi primite în timp real informaţii legate de locaţie, dar nu vor fi bazate pe recunoaştere facială.

Tehnologia permite inclusiv identificarea autovehiculelor de mare tonaj care circulă fără autorizație sau fără taxă de acces în anumite zone. Datele sunt transmise instantaneu polițiștilor care emit amenzi. Sistemul va fi programat, deocamdată, să recunoască cinci tipuri principale de contravenții, printre care și aruncarea deșeurilor pe domeniul public, vandalismul sau parcările neregulamentare.

Administrația locală susține că proiectul vizează anumite zone, în care se petrec abateri repetate. În funcție de rezultate, sistemul ar putea fi extins.

Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești: "Avem de gestionat foarte multe astfel de fapte, iar odată cu apariția acestor noi tehnologii, am sesizat această oportunitate".

Sistemul nu va folosi recunoașterea facială. Potrivit normelor europene, pentru a preveni încălcarea vieții private, autoritățile pot folosi doar aspecte care nu presupun identificarea directă a persoanelor.

Sursa: Pro TV

