Jumătate dintre români sunt prea graşi. Situaţia se va agrava în următorii ani

Tot mai multe săli de gimnastică lansează programe dedicate copiilor. Fie că sunt plinuți sau vor doar să facă mișcare, cei mici fac antrenamente amuzante.

România se afla pe locul 2 în Europa la obezitate infantilă, iar un copil din doi are probleme de greutate corporală.

Matei are 6 ani şi a venit la sala în urmă cu o lună. Cântărea atunci 39 de kilograme, dar specialiştii spun că n-ar trebui să aibă mai mult de 30 de kilograme la vârsta lui. După ce a venit de două ori pe săptămână la sală, Matei a reuşit să slăbească 3 kilograme.

Marian, antrenorul lui, a lucrat şi în Anglia unde a văzut mulţi copii grăsuţi, aşa că s-a gândit să facă şi în România programe speciale pentru ei. Antrenamentele sunt scurte, implica multă joacă şi sunt blânde cu coloana şi încheieturile celor mici.

Ovidiu Marian, antrenor fitness: "Încercam să antrenăm spatele prin exerciţii de aruncare, încercam să antrenăm picioarele prin exerciţii de sărituri pe vârfuri, nu pe talpă, jucam jocuri, ratele şi vânătorii// transpira, ard calorii, dar ei simt că se joacă."

Citește și Britanicii caută cu disperare soluţii pentru a frâna tendinţa în creştere a obezităţii infantile

Daniel Nan, tatăl lui Matei: "Matei de la 3-4 ani am văzut că creşte în greutate, de mâncat îi plac bomboanele, dulciurile, cât de mult. Am încercat să reducem, dar şi cum creştea cum se îngraşă. Şi am zis să facem antrenamente."

La o altă sala de sport copiii de 7-8 ani fac mişcare pe muzică.

Ionuţ Adrian, coordonator grup capoeira: "Sunt copii care au venit special pentru că au exces de greutate// Principiul e mai mult joacă, dar capoeira e şi o artă marţială".

Medicii spun că e important ca părinţii să ia măsuri imediat ce observă că cel mic are un exces în greutate. Altfel vor apărea şi alte probleme în viaţa lui.

Raluca Anton, psiholog: "Cel mai frecvent lucru cu care se confrunta este bulliyng şi faptul că sunt agresaţi de ceilalţi copii// îi afectează pe termen lung. Responsabilitatea alimentară nu sta la copil// limitele alimentare vin din partea părinţilor."

Luisa Florea, nutriţionist: "Alimentaţia reprezintă cam 70% şi activitatea fizică reprezintă 30%. Părinţii să acorde mai mult timp planificării meselor şi să facă planul implicând copiii pentru că vor fi mult mai deschişi să aibă o alimentaţie sănătoasă. Să includă în programul de după masa o activitate fizică şi activităţi fizice făcute prin joacă, o plimbare cu biciclieta cu toată familia."

În 2018 jumătate din populaţia ţării se confrunta cu probleme de greutate. 7 din 10 persoane născute în anii '90 se presupune că vor ajunge supraponderale până la 44 de ani.