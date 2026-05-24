Alimentele aduc, de asemenea, colesterol în organism. Dar acest tip de colesterol din alimente nu poate fi îndepărtat cu pastile, pentru că nivelul colesterolului din sânge e mai complicat decât o dietă fără grăsimi.

Ficatul fabrică colesterol rău, LDL colesterol. Cantitatea produsă de ficat se combină cu cea luată din alimentele bogate în colesterol.

Pentru supraproducția ficatului, periculoasă, există medicamente eficiente. Se numesc statine. Vasele sunt bine dacă aveți colesterol rău, LDL colesterol, sub 70.

Ne explică medicul cardiolog Anca Tău.

Anca Tău, medic primar cardiolog: „Ținta este sub 70 mg/decilitru. Dar dacă pacientul a avut un eveniment cardiovascular, avem ținte mai mici – LDL colesterol sub 55. Statinele sunt extrem de eficiente, nu fac rău, avem statine de generația a treia, ele reduc sinteza de LDL colesterol din ficat.”

Riscul genetic în privința LDL colesterolului – colesterol rău – e mare în toată Europa de Est. Sunt studii ample care arată că doar dacă ne-am născut într-o țară din Europa de Est avem riscuri mari cardiovasculare. În acest moment, medicii care evaluează riscul de infarct sau de AVC țin cont și de riscul de țară, când se gândesc la tratament, în general din cauza alimentației tradiționale din zonă.

Ficatul produce colesterol LDL cu ajutorul unei enzime. Această enzimă poate fi ținută sub control prin medicamentele numite statine. Ne explică membra Academiei Române, Anca Sima.

Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară, doctor grăsimi: „Pentru inhibarea acestor enzime există statine. Acestea sunt foarte eficiente. Administrarea de statine a arătat că se poate coborî nivelul colesterolului circulant până aproape de jumătate – 40-50% scădere. Dar acesta este numai colesterolul sintetizat, nu îl scade statina pe cel pe care îl mănânci. Aceste statine au efect dacă și noi ținem un regim alimentar decent, astfel încât să scadă colesterolul total.”

Medicamentele numite statine nu scad, așadar, colesterolul luat prin alimente. Îl găsim în brânzeturi, carne grasă, unt, mezeluri procesate. De ce trebuie scăzut colesterolul – atât cel produs în exces de ficat, cât și cel luat din alimentele de origine animală? Pentru că asta ne spune organismul.

Dar prea mult colesterol rău, LDL, în circulație va produce depozite în vase. Inițial sunt moi, dar din sânge atrag și calciul care circulă în mod normal în sânge.

Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară, doctor grăsimi: „Atrag calciu, exact. Sunt niște nuclee pentru adiția calciului și, când se calcifică, s-a terminat. Este exact ce se întâmplă la sifonul de la chiuvetă: acolo tot lipide curg, dar se depune și calciu și devine tare, pietrificat. Nu se mai poate curăța, se poate doar schimba.”

Țineți minte: LDL colesterol mare este principalul risc pentru infarct și pentru accident vascular cerebral.