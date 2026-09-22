Mult mai direct, premierul Peter Magyar (foto articol) a indicat luni pe X că este inacceptabil ca Ungaria să fie membră a Iniţiativei pentru integrarea carpatică fără consimţământul său, informează marţi MTI, sugerând că Budapesta a fost inclusă în acest grup fără să-şi fi dat acceptul, scrie Agerpres.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a inaugurat vinerea trecută primul summit reunind opt ţări din Carpaţi, o iniţiativă a Kievului cu scopul declarat de a dezvolta logistica, cooperarea economică transfrontalieră şi de a sprijini comunităţile.

Acest nou format urma să grupeze Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Austria şi Ungaria. Anunţul făcut la Kiev spunea că Ungaria face parte din acest format.

Cu toate acestea, Magyar a declarat luni în faţa parlamentului, înainte de dezbaterea ordinii de zi, că Ungaria nu este membră a grupului "Carpathian 8" precizând că ea a fost invitată, dar nu a acceptat invitaţia.

De asemenea, Ministerul ungar de Externe a precizat marţi într-o declaraţie că ţara sa "nu este membră a iniţiativei", dar că "urmăreşte îndeaproape atât punerea sa în aplicare, cât şi evoluţia".

"Ungaria nu a semnat declaraţia adoptată la forum", care a fost urmărit de un ataşat cu afaceri al ambasadei, a explicat MAE ungar.

Chiar dacă face parte din Uniunea Europeană şi NATO, Ungaria şi-a consolidat legăturile cu Rusia după invadarea Ucrainei, sub impulsul prim-ministrului său, Viktor Orban.

Apoi guvernul său a fost înlocuit, după alegerile din acest an, de o majoritate pro-europeană condusă de conservatorul Peter Magyar, care a iniţiat o apropiere cu Ucraina.

În iunie, Budapesta a încetat să blocheze deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Kievul, în urma unui acord privind drepturile minorităţii maghiare din Ucraina.

De atunci, însă, Ungaria a blocat avansarea discuţiilor, acuzând Ucraina că nu le pune în practică, notează AFP.

Într-o reacţie, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiga a afirmat pe X că a fost surprins de "declaraţiile inutil de conflictuale ale prim-ministrului ungar faţă de Ucraina". El a subliniat că iniţiativa vizează dezvoltarea regiunii şi oferă beneficii reciproce tuturor celor opt ţări din regiunea Carpaţilor implicate. Sibiga a spus că "motivele pentru respingerea categorică din partea ungurilor îi sunt necunoscute", conform MTI.

Ministrul ucrainean a spus că este de asemenea surprins de afirmaţiile care au pus sub semnul întrebării cooperarea "directă, pragmatică şi reciproc avantajoasă" între companiile energetice ucrainene şi ungare, aşa cum este stabilită într-un memorandum bilateral.

El consideră "derutant" faptul că, deşi Viktor Orban nu mai este la putere, se pare că politica lui "obstrucţionistă şi izolaţionistă înfloreşte în continuare", chiar dacă, aşa cum scrie el, "Orbanismul" nu a adus niciun beneficiu Ungariei, nici regiunii în ansamblu, şi nu va aduce nici pe viitor, notează agenţia de presă ungară.

Sibiga a adăugat că "Ucraina este pregătită şi deschisă să stabilească o cooperare bilaterală reciproc avantajoasă, concretă şi bazată pe respect cu Ungaria".

Premierul ungar i-a răspuns şefului diplomaţiei ucrainene luni seara tot pe X: "Este total inacceptabil ca o ţară suverană să fie declarată membră a unui format de cooperare internaţională (Carpathian 8) fără consultarea sau consimţământul ţării în cauză".

În postarea sa, Sibiga nu a precizat dacă Kievul a consultat sau nu autorităţile de la Budapesta înainte de a include Ungaria în formatul Iniţiativei pentru integrare carpatică.