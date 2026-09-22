Cele mai recente date din luna septembrie indică diferențe regionale în ceea ce privește cantitatea de zăpadă, inclusiv în Europa.

El Nino se dezvoltă în Oceanul Pacific tropical, unde temperaturile apelor au ajuns mult peste valorile normale. Potrivit Centrului de Predicție Climatică al NOAA, există o probabilitate de peste 90% ca fenomenul să fie foarte puternic în toamna și iarna 2026-2027, iar pentru perioada octombrie-decembrie există o probabilitate de 75% ca intensitatea evenimentului să atingă niveluri istorice, potrivit Severe Weather.

Organizația Meteorologică Mondială estimează, de asemenea, că El Niño va continua să se intensifice în lunile următoare și ar putea atinge vârful spre sfârșitul anului 2026, cu efecte care se vor resimți și în 2027.

Un El Nino foarte puternic poate modifica circulația atmosferică

Prognozele urmăresc un episod foarte puternic, cu anomalii ale temperaturii oceanului care ar putea depăși 4 grade Celsius în anumite zone ale Pacificului tropical.

Astfel de fenomene influențează circulația atmosferică la scară largă, inclusiv poziția și traseul curenților de mare altitudine.

Un rol important îl are jet stream-ul, un curent puternic de aer aflat la aproximativ 8-11 kilometri altitudine. Aerul mai cald și umed provenit din Atlantic poate ajunge mai ușor pe continent, ceea ce crește cantitatea de precipitații, dar nu înseamnă automat și mai multă zăpadă.

Pentru ca precipitațiile să se transforme în ninsoare este nevoie și de temperaturi suficient de scăzute. Din acest motiv, un sezon poate fi umed, dar cu mai puțină zăpadă în zonele joase.

Europa ar putea avea o iarnă mai blândă

Primele estimări pentru iarna 2026-2027 indică temperaturi peste normal în cea mai mare parte a Europei, pe fondul circulației vestice și sud-vestice asociate cu El Niño.

În același timp, modelele analizate de Severe Weather Europe indică precipitații peste medie în mai multe regiuni ale continentului. Unul dintre factorii menționați este circulația mai blândă a maselor de aer dinspre Atlantic, precum și extinderea unei zone de presiune ridicată dinspre sud. În analiză se dă și un exemplu de prognoză lunară, respectiv pentru luna februarie. Datele indică că ar putea fi ninsori în zonele de centru ale Europei.

Totuși, este vorba despre o prognoză pe termen lung, astfel că nu poate fi interpretată ca o estimare estimare exactă a cantității de zăpadă care va cădea într-un anumit loc.