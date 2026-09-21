Un hormon, numit TSH, este primul care se modifică atunci când suferă tiroida. Acest hormon crește odată cu creșterea în greutate. Și este dovada că prea multe kilograme lovesc direct această glandă vitală. Nu tiroida este cauza acumulării kilogramelor, iar kilogramele în plus scad dramatic apărarea imunitară.

TSH arată dacă tiroida produce normal hormoni tiroidieni. Când luăm în greutate, crește și valoarea analizei TSH.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Dacă suprafața corporală crește, crește și TSH e o relație direct proporțională crește una, crește și cealaltă și lumea se sperie”.

Continuăm să ne îngrăsăm. Apar modificări ale structurii tiroidei. Odată ce apar kilogramele în plus, se instalează și așa numita rezistență la insulină. Din nou, suferă tiroida.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Insulina acționează și ea și, în afara faptului că poate să determine o mărire a tiroidei și potențarea unui nodul, rezistanța la insulină e legată de această dereglare a tiroidei, ne face să credem că avem probleme cu tiroida, nu nu avem. Înainte de hormoni, avem 3-6 luni de alimentație corectă și sport, apoi dacă analizele sunt modficate, dau hormoni”

Corespondent Pro TV: „Și în copilărie apar aceste fenomene. Copilul crește. În volum. La noua condiție de volum, se adaptează inclusiv tiroida. Se mărește. Copilul are nevoie de ajutor specializat ca să dea jos kilogramele în plus. În copilărie, nu poate fi vorba de cură de slăbire”.

Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: „Obezitatea determină o modificare de adaptare a tiroidei, practic tiroida se adaptează la un corp mai mare, crește în volum ca să secrete mai mulți hormoni tiroidieni. Practic; tratamentul nu este cum văd multe bilete în care prescriem eutirox, acutirox, nu cu tratament pentru tiroidă scade copilul în greutate, ci scăderea în greutate a copilului reface acest echilibru și normalizarea funcției tiroidiene. De cel mai multe ori e un abuz de rețete, din lipsă de experiență”.

În copilărie, scăderea în greutate determină glanda tiroidă să funcționeze, din nou, normal. Atenție, mai ales la copii, scăderea în greutate se face cu ajutorul medicului.