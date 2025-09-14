Colesterolul bun, arma naturală a organismului împotriva bolilor de inimă. Importanța exercițiilor fizice

În legume și fructe găsim antioxidanți. Ca să îi păstrăm în stare bună după recoltare, ținem legumele și fructele la rece.

Antioxidanți producem și noi. Sunt cei mai eficienți. Ficatul sănătos fabrică o substanță miraculoasă, care face curățenie în tot organismul.

Se numește HDL colesterol sau colesterol bun. Exercițiul fizic face ficatul să producă o cantitate mare de molecule antioxidante. Se numesc HDL colesterol. Le trimite apoi în circulație. Apără fiecare celulă.

Acad. Dr. Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „HDL e un antioxidant și un antioxidant, o supermoleculă. El e secretat de ficat, în timpul exercițiilor sau după exerciții – HDL crește. Ceea ce arată clar ce valoare au. Ce valoare au exercițiile fizice”.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Un HDL colesterol la bărbați sub 40 și la femei sub 60 este considerat scăzut, un risc de a face boli cardiovasculare – ținta este să ridicăm peste 60 HDL colesterol. Activitate fizică moderată măcar 150 de minute pe săptămână. Mers pe jos puțin mai rapid sau să simțim că am obosit, măcar 20-30 de minute pe zi”.

Să fie mare! De ce? Răspunsul stă în... circuitul pe care HDL colesterol, colesterolul bun, îl face permanent în organism. HDL colesterol este produs de ficat, merge peste tot apoi și se întoarce în ficat.

Acad. Dr. Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „HDL face un tur prin organism și se încarcă cu colesterol în exces și aduce la ficat, care este singurul organ capabil să îl excrete, să îl degradeze”.

Grăsimile în exces din organism, readuse în ficat de HDL colesterol, sunt degradate până devin energie. HDL colesterol înseamnă cele mai eficiente molecule antioxidante, care ajung la fiecare celulă. Sunt mai puternice decât antioxidanții din hrană.

Fructele de pădure au cea mai mare concentrație de antioxidanți în cea mai mică matrice alimentară. Odată ce le consumăm, vor fi metabolizate repede în tubul digestiv. Nu ajung în formă de molecule antioxidante la nivelul celulelor. HDL colesterol reușește. Și ne apără.

Cum îl scădem, în mod nedorit, dacă nu suntem sedentari? Colesterolul bun, HDL colesterol, ne apără, adică are funcție antioxidantă, dacă e normal construit. Organismul îl construiește normal cu o condiție – să nu aducem, din hrană, factori oxidanți, adică prăjeli. De aceea, e normal să nu prăjim mâncarea.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Fumatul, prin toxinele care le acumulează organismul, din cauza lui scade HDL colesterol, scade producția de colesterol bun și atunci renunțarea la fumat e un pas bun la pacienții cărora trebuie să le crească HDL colesterol”.

Țineți cont că nu există medicamente care cresc colesterolul bun.

