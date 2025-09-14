Colesterolul bun, arma naturală a organismului împotriva bolilor de inimă. Importanța exercițiilor fizice

Doctor de bine
14-09-2025 | 10:24
×
Codul embed a fost copiat

În legume și fructe găsim antioxidanți. Ca să îi păstrăm în stare bună după recoltare, ținem legumele și fructele la rece.

autor
Andreea Groza

Antioxidanți producem și noi. Sunt cei mai eficienți. Ficatul sănătos fabrică o substanță miraculoasă, care face curățenie în tot organismul.

Se numește HDL colesterol sau colesterol bun. Exercițiul fizic face ficatul să producă o cantitate mare de molecule antioxidante. Se numesc HDL colesterol. Le trimite apoi în circulație. Apără fiecare celulă.

Acad. Dr. Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „HDL e un antioxidant și un antioxidant, o supermoleculă. El e secretat de ficat, în timpul exercițiilor sau după exerciții – HDL crește. Ceea ce arată clar ce valoare au. Ce valoare au exercițiile fizice”.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Un HDL colesterol la bărbați sub 40 și la femei sub 60 este considerat scăzut, un risc de a face boli cardiovasculare – ținta este să ridicăm peste 60 HDL colesterol. Activitate fizică moderată măcar 150 de minute pe săptămână. Mers pe jos puțin mai rapid sau să simțim că am obosit, măcar 20-30 de minute pe zi”.

Citește și
AVC
Țigările, un pericol direct pentru creier. Fumatul poate declanșa accident vascular cerebral la orice vârstă

Să fie mare! De ce? Răspunsul stă în... circuitul pe care HDL colesterol, colesterolul bun, îl face permanent în organism. HDL colesterol este produs de ficat, merge peste tot apoi și se întoarce în ficat.

Acad. Dr. Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „HDL face un tur prin organism și se încarcă cu colesterol în exces și aduce la ficat, care este singurul organ capabil să îl excrete, să îl degradeze”.

Grăsimile în exces din organism, readuse în ficat de HDL colesterol, sunt degradate până devin energie. HDL colesterol înseamnă cele mai eficiente molecule antioxidante, care ajung la fiecare celulă. Sunt mai puternice decât antioxidanții din hrană.

Fructele de pădure au cea mai mare concentrație de antioxidanți în cea mai mică matrice alimentară. Odată ce le consumăm, vor fi metabolizate repede în tubul digestiv. Nu ajung în formă de molecule antioxidante la nivelul celulelor. HDL colesterol reușește. Și ne apără.

Cum îl scădem, în mod nedorit, dacă nu suntem sedentari? Colesterolul bun, HDL colesterol, ne apără, adică are funcție antioxidantă, dacă e normal construit. Organismul îl construiește normal cu o condiție – să nu aducem, din hrană, factori oxidanți, adică prăjeli. De aceea, e normal să nu prăjim mâncarea.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Fumatul, prin toxinele care le acumulează organismul, din cauza lui scade HDL colesterol, scade producția de colesterol bun și atunci renunțarea la fumat e un pas bun la pacienții cărora trebuie să le crească HDL colesterol”.

Țineți cont că nu există medicamente care cresc colesterolul bun.

Sursa: Pro TV

Etichete: doctor de bine, sanatate, colesterol, exercitii fizice,

Dată publicare: 14-09-2025 10:24

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Țigările, un pericol direct pentru creier. Fumatul poate declanșa accident vascular cerebral la orice vârstă
Doctor de bine
Țigările, un pericol direct pentru creier. Fumatul poate declanșa accident vascular cerebral la orice vârstă

Țigările distrug vasele de sânge și pot declanșa accident vascular cerebral în orice moment. Riscul apare inclusiv în cazul tinerilor.

Colesterolul rău și riscul ascuns. Rolul statinelor în prevenirea infarctului
Doctor de bine
Colesterolul rău și riscul ascuns. Rolul statinelor în prevenirea infarctului

Facem un experiment pe care l-a făcut și lumea medicală. Luăm doi oameni cu aceeași valoare a colesterolului rău, LDL colesterol.

Carnea de pui, între mituri și realitate. Ce spun medicii despre hormonii de creștere: ”Ăsta este un mit!”
Doctor de bine
Carnea de pui, între mituri și realitate. Ce spun medicii despre hormonii de creștere: ”Ăsta este un mit!”

Carnea de pui este slabă, plină de proteine de cea mai înaltă calitate. Și, totuși, ani de zile ne-am speriat că are hormoni de creștere, atâta vreme cât un pui de carne ajunge la maturitate în aproximativ 40 de zile.  

Recomandări
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”
Stiri externe
Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”

Președintele Donald Trump a dat un ultimatum aliaților NATO într-o scrisoare, sâmbătă, spunând că Statele Unite vor impune sancțiuni „majore” Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Septembrie 2025

02:05:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28