Chirurgia fetală: Evaluarea și tratamentul defectelor de dezvoltare în uter, explicate de Dr. Hadi Rahimian

Ecografiile de sarcină arată dezvoltarea fătului. Fătul are o o problemă de formare, aceasta trebuie evaluată de un specialist în chirurgie fetală.

Dr. Hadi Rahimian, medic specialist ginecolog, despre chirurgia fetală (chirurgia în uter asupra fătului) explică mai multe în emisiunea Doctor de bine.

Defectele fătului trebuie evaluate de un specialist în chirurgie fetală

Andreea Groza: Ne referim la chirurgia fetală. Care sunt sunt cel mai frecvente patologii, pe care le puteți aborda în 2025, în interiorul uterului asupra fătului?

Dr. Hadi Rahimian: Am început chirurgia fetală, a fătului din uter, în 2010. Acum 15 ani. Am început cu manevre percutane (prin piele) și am montat șunturi fătului. Șunturi amniotice, șunturi toracice, șunturi uretro-vezicale. Cu alte cuvinte, intrăm în uter și montam șunturi în diverse organe ale fătului, unde sunt acumulări de lichid. Scoatem lichidul, refacem anatomia.

Următorul pas - operațiile în uter pentru sindromul transfuzor-transfuzat. Ce înseamnă? La gemeni, unul poate să primească prea mult sânge, altul prea puțin. E nevoie de intervenție în uter, să tăiem vasele comunicante și astfel să restabilim echilibrul. Altfel, ambii feți sunt în pericol vital.

Apoi am montat în uter balon intradiafragmatic, astfel încât organele abdominale ale fătului să nu mai intre în toracele acestuia.

Și acum operăm fetoscopic defecte de tub neural.

Andreea Groza: Ce înseamnă defecte de tub neural?

Dr. Hadi Rahimian: Fătului îi lipsesc segmente din coloana vertebrală. Și, uneori, prin aceste defecte iese măduva spinării și meningele, care o acoperă. Uneori, nu iese măduva, dar e o deschidere, care trebuie închisă în uter, astfel încât eventualele defecte de dezvoltare ulterioară să fie minore și corectabile.

Andreea Groza: Cum gândiți ricurile și beneficiile atât pentru mamă cât și pentru făt?

Dr. Hadi Rahimian: Dacă riscul poate să fie asumat și beneficiul e mai mare, facem intervenția în uter. Dacă riscul e foarte mare sau beneficiul minor, nu are niciun sens. Spre exemplu, la mămicile, care au obezitate, nu putem să facem, în siguranță, o intervenție în uter asupra fătului.

Andreea Groza: Defectele de tub neural pot fi evitate dacă luăm acid folic.

Dr. Hadi Rahimian: Da, noile studii spun să luăm acid folic, dar nu tot timpul. Se ia acid folic când femeia rămâne însărcinată. Și va lua până la 12 săptămâni de sarcină. Nu toată sarcina, nu înainte de sarcină.

Andreea Groza: Ne întoarcem la ecografiile de sarcină. Când se poate vedea că fătul are o probemă de dezvoltare?

Dr. Hadi Rahimian: Devreme, la 13-14 săptămâni. O vede ginecologul, care face ecografia, atunci mergeți să cereți părerea unui specialist în chirurgia fetală. Să vă spună și acesta ce se poate rezolva în uter, în condiții de siguranță.

