Țineți cont că proteinele din organism sunt descompuse și reconstruite în mod continuu. Pentru a construi mușchi, trebuie să consumăm mai multe proteine din hrană decât ceea ce este descompus. Fenomenul se numește bilanț net pozitiv de azot, deoarece proteinele sunt bogate în azot. Explicăm.

O jucărie de construcție este o proteină. Făcută din 20 de piese, aminoacizii.

Proteinele complete înseamnă carne, pește, ouă, lactate. Fiecare proteină are 20 de piese. Organismul le fragmentează și le recombină cum are nevoie. Așa cresc țesuturile, inclusiv mușchii, așa se construiește și se reconstruiește funcția imunitară.

Nouă piese se numesc esențiale. Sunt aminoacizii esențiali. Organismul nu are posibilitatea să îi producă singur. Îi luăm doar din hrana de origine animală.

Explicațiile specialiștilor despre metabolismul proteinelor

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Organismul își ia cărămizile și aruncă ce nu-i mai trebuie – acidul uric rezultă din acest proces. Un rinichi sănătos, care nu a fost afectat niciodată de nimic, elimină produșii care rezultă din proteine!”

Dr. ing. Cristina Todașca, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „În organismul uman nu se începe sinteza de proteine până nu avem toți aminoacizii necesari, altfel e un deficit de sinteză.”

Acest deficit se numește malnutriție. Înseamnă că celulele nu mai primesc ce au nevoie.

Câtă proteină trebuie să consumăm zilnic

Un gram de proteine de origine animală per kilogram corp, în fiecare zi. De exemplu, pentru un adult de 70 de kilograme – 70 de grame de proteine zilnic. Pentru adulții supraponderali, mai întâi vă recomandăm să calculați greutatea optimă pentru înălțimea pe care o aveți. Și la această greutate optimă să calculați 1 gram de proteine per kilogram corp.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Câte proteine vin din 100 de grame de carne? Câte proteine vin din 100 de grame de brânză? Din ambele – 20 de grame de proteine. Dacă într-o zi au mâncat 100 de grame de șnițel, 100 de grame de carne de pui crud – ai luat 20 de grame, 2 felii de brânză – ai făcut 40 de grame. De câte proteine avem nevoie pentru a construi mușchi mai mari? Antrenamentul de forță este important, la fel este și consumul cantității potrivite de proteine. 1,2 până la 1,5 grame de proteine de origine animală per kilogram corp.”

Mușchii. Proteinele musculare sunt descompuse și reconstruite în mod continuu. Pentru a construi mușchi, consumați mai multe proteine de origine animală decât ceea ce descompuneți. Dacă nu, organismul tinde să descompună mușchii proprii pentru a furniza organismului aminoacizi. Aceasta susține funcțiile vitale. Așa scade masa musculară.