Proteinele complete, cele care au toți aminoacizii, se găsesc doar în pește, carne, ou și lactate. Iată de ce, odată ce le consumați la masă, veți simți stare de sațietate multă vreme:

După ce consumați ou, pește, carne, lactate, intestinul va declanșa un cocktail de hormoni. Aceștia spun creierului că nu vă mai trebuie mâncare. Vorbim despre hormonii GLP-1, PYY, CCK.

· Hormonul GLP-1 contribuie la reglarea zahărului din sânge și încetinește golirea stomacului.

· Hormonul PYY reduce pofta de mâncare prin semnalizarea hipotalamusului (din creier) că organismul a primit nutrienți.

· Hormonul CCK încetinește golirea stomacului, făcându-vă să vă simțiți sătul pentru o perioadă lungă de timp.

Pe de altă parte, doi dintre acești hormoni (CCK și GLP-1) activează nervul vag, care acționează ca o linie directă de comunicare cu trunchiul cerebral, spunându-i să reducă aportul alimentar.

În plus, proteinele au nevoie de mult timp pentru a fi digerate. Aceasta, în comparație cu grăsimile ori carbohidrații. Stomacul va fi plin mai mult timp, ceea ce înseamnă că nu va mai secreta hormonul grelină, care e responsabil pentru declanșarea senzației de foame.

Cele mai bune surse de proteine pentru sațietate sunt – ouă, proteine din zer (urda are doar proteine), carnea slabă, pește, lactate degresate.

Dacă veți consuma lactate, adică simultan proteine plus calciu, veți spori eliberarea hormonului GLP-1, care semnalizează sațietatea. Din păcate, hormonul GLP-1 se autodistruge în 2 minute.

Industria alimentară a copiat acest hormon și așa au apărut medicamentele, care tratează obezitatea.

Care e micul dejun corect

Micul dejun corect are proteine. După un mic dejun bogat în proteine, glicemia rămâne scăzută până la patru ore. Prin contrast, dacă începeți ziua cu o porție de carbohidrați rafinați (pâine albă, dulciuri, prăjituri, orez alb, patiserie), glicemia crește rapid și se prăbușește rapid. Apar rapid foamea chinuitoare și oboseala. Și asta de la un covrig de dimineață.