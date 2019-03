De azi nu mai fumez, de azi mă apuc să slăbesc, de azi mă apuc de sport! Am luat decizia, apoi totul trebuie să se întâmple peste noapte. Aceasta e psihologia colectivă, cel puţin.

Biologic vorbind, nu prea funcţionează, pentru că lucrurile nu se petrec peste noapte. Iar reversul poate fi unul cu efecte catastrofale. Vedem astăzi, spre exemplu, cum activitatea fizică poate afecta o structură neurologică fină, retina.

Faceţi un efort de intensitate mică. Astfel, sângele preia grăsimea de sub piele sub formă de grăsime circulantă - adică trigliceride. Le duce mai apoi în ficat, iar acesta le metabolizează. Aşa slăbim.

Dr. Şerban Damian, medic nutritionist: “La efort de intensitate redusă şi medie, organismal nostru va consuma preponderent grăsime, când de trece la intensitate mare carbohidraţi, adică glucoza şi glicogen. Nu trebuie să facem efort de intensitate mare. Zona de eficienţa maximă de a consuma grăsime ete banalul mers pe jos. Dar nu 10 minute pe zi, ci o oră!”

Intensitatea sporită scade brusc glucoza - zahărul din sânge. Ce urmează? Simplu: foamea! Ţineţi cont de aceste detalii fiziologice!

Dar suntem în era în care totul merge pe repede înainte. Mai repede, mai bine, este ceea ce ni se cere la serviciu. Din punct de vedere al propriei persoane, şi biologic vorbind, mai repede nu însemna niciodată mai bine! Pentru că fiecare organism are propria viteză fiziologică.

Vrem să slăbim rapid. La exerciţiile normale, haideţi să adăugăm un impuls electric!

Dan Gabriel Ianuc, consultant X Body: “Întregul organism lucrează eficient. Pe parcursul unui antrenament consumăm până la 500 de kilocalorii, ulterior activităţii apare efectul de after-burning. Adică, după ce clientul pleacă de la noi, timp de 24-48 de ore după antrenament, întreaga musculatura lucrează consumând în continuare calorii. Cu totul, ca rezultat în urma unei şedinţe, putem ajunge la un consum de 2.000 de kilocalorii Efectele sunt mult mai rapide.”

Muşchii sunt tonifiaţi, ţesutul gras dispare mai rapid! Dar, ca orice lucru bun, are şi reversul medaliei. Există contraindicaţii pentru cei care suferă de diabet, boli nerologice, insificiență cardiacă, hieprtensiune sau pentru în timpul sarcinii.

Muşchii sunt cei mai mari consumatori de calorii. Or, consumul și în lipsa activităţii înseamnă stres. Iar organismul plăteşte un tribute nebănuit. Tratatele de oftalmologie avertizează că stresul prelungit acţionează asupra structurii fine numită retină.

Un edem în retină este o inflamaţiei a zonei din ochi cu ajutorul căreia percepem imaginile. Edemul în retina se identifică prin tomografia retiniană.

Dr. Mihaela Simion, medic primar oftalmolog: “Stastic, la bărbaţii tineri stresaţi se produce o dedublare la nivelul euro-epiteliului din retină, adică zona cea mai fină a vederii, cu care vedem detaliile. Pacientul descrie ca şi cum vede într-o bulă de aer, de apă, imaginea e deformată şi centrală nu reuşeşte să vadă bine - aceasta e corionita seroasă centrală.”

Medicamentele vor reduce inflamaţia. Dar impulsul electric va declanşa şi menţine concentraţia mare a hormonilor de stres.

Dr. Mihaela Simion, medic primar oftalmolog: “Sunt contracţii ale musculaturii, care sunt nefireşti şi este eliminată o cantitate mai mare de hormoni. Am înţeles că acest curent are intensităţi diferite. În două saptămâni succesive am avut doi pacienţi la fel. După ce pacientul facuse una două ședinte, a venit cu un edem macular, deci corio-renititină, recidivant cu un aspect absolut spectaculos.”

Stres înseamnă situații-limită cu care ne confruntăm a la longue. Lipsa apei, a hranei pentru timp îndelungat, exerciţiile fizice extreme. Răspundem în faţa acestor provocări în mod diferit. Aparent, bărbaţii sunt mai sensibili la dozele mari de hormoni, spun medicii.