În urmă cu aproape 8 ani, au avut curajul să-și urmeze visul și să aleagă un drum diferit. Au lăsat în urmă confortul, rutina și cariera, pentru a porni prin lume, în căutarea libertății și a poveștilor care merită trăite.

De atunci, au vizitat 96 de țări și au adunat sute de experiențe memorabile și întâmplări care i-au transformat și pe care le împărtășesc cu comunitatea numeroasă pe care și-au construit-o în mediul online.

Destinații exotice și concluzii neașteptate

După ce au văzut cele mai renumite plaje din Hawaii, Maldive, Bora Bora, Filipine, Seychelles, Bali, Sri Lanka, Mauritius, Bahamas, concluzia e una clară:

HaiHui în doi: „Cea mai frumoasă destinație exotică din lume este Polinezia Franceză: Moreea, Bora Bora. Acolo e exoticul suprem, acei munți verzi în care se agață niște norișori, albastrul apei în toate nuanțele. Nu are egal.”

Deși nici n-ar fi îndrăznit să-și imagineze cu ceva timp în urmă că vor reuși, și-au împlinit totuși visul de a ajunge și în Antarctica.

HaiHui în doi: „A fost pentru noi destinația supremă în care ne-am dorit să ajungem, pe lângă Bora Bora.”

E locul unde au plătit și cea mai scumpă noapte de cazare, de când au pornit în aventura vieții lor, în jur de 800 de dolari.

HaiHui în doi: „A trebuit să ne săpăm noi patul în zăpadă și am dormit acolo câteva ore. A fost foarte frumos, intens, auzeai ghețarii cum se rup și cad în apă. Aveam lângă noi un leu de mare și scotea niște sunete ciudate, ne era frică să nu-l deranjăm și să vină spre noi. (...) Faptul că dădeai zoom out și vedeai că ești în Antarctica, dormi în zăpadă, sunt 20 de oameni care au avut șansa asta de pe vasul de expediție și tu ești unul dintre ei. Wow!”

Experiențe inedite

De-a lungul timpului au avut parte și de situații neobișnuite, dar care pentru localnici sunt o normalitate.

HaiHui în doi: „De curând, cu tribul Mentawai din Indonezia am fost la ‘vânătoare’ de larve. Ei pur și simplu iau larvele din copac și le mănâncă crude. Erau uriașe. Ne-au invitat la masă și i-am refuzat politicos. Nu sunt neapărat șocante experiențele acestea, pentru că am învățat să nu judecăm oamenii sau să venim acolo să le schimbăm obiceiurile.”

Sunt recunoscători pentru toate experiențele intense de care au parte de 8 ani încoace.

HaiHui în doi: „Avem șansa asta imensă de a vedea lumea, doi copii care au plecat de la zero, de la sat din Suceava, care n-aveau perspective foarte mari de viață și care totuși prin ambiție au reușit să facă ceva. Suntem foarte recunoscători.”

În drumul către noi destinații, mai au un vis:

HaiHui în doi: „Ne gândim chiar să scriem o carte și să povestim aspecte din călătorii care nu s-au văzut pe YouTube sau pe care nu le-am împărtășit. E următorul nostru proiect.”