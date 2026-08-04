Hidratarea ne influențează starea de bine, sănătatea și chiar felul în care ne simțim zi de zi.

Oana Andoni: „La ce temperatură e bine să bem apa?”

Claudia Benea: „Cea mai potrivită e temperatura ambientală, temperatura camerei. Apa foarte rece, indiferent că este băută vara sau iarna, provoacă vasoconstricție, îngreunează digestia, organismul consumă mai multă energie pentru a o aduce la temperatura corpului.”

Claudia Benea: „Totul este despre echilibru. Oricât de sănătoasă ar fi apa, dacă e prea multă, ne poate face rău. Dacă bem prea multă apă, diluează inclusiv electroliții din rezerva organismului pentru că este băută mult prea repede, se evacuează foarte repede, pleacă și cu minerale din rezerva proprie. (...) Nu există niciun lichid care să poată înlocui apa și electroliții ei naturali.”

Care este diferența dintre apa minerală naturală și apa de izvor

Oana Andoni: „Câte tipuri de apă îmbuteliată găsim în magazin?”

Claudia Benea: „Avem apele minerale naturale și apa de izvor. Majoritatea apelor de izvor sunt îmbuteliate din pânza freatică, nu provin din izvoare de la munte. Important este să citim de pe etichetă compoziția fizico-chimică. Eticheta este identitatea, cartea de vizită a fiecărei ape. Avem câteva ape în România din izvoare de munte, de la branduri consacrate, în proces de licențiere.”

Ce trebuie să verificăm pe eticheta unei ape

Oana Andoni: „La ce să ne uităm pe etichetă atunci când alegem apa?”

Claudia Benea: „În primul rând să fie apă minerală naturală. Reziduul sec este cel mai important indice de clasificare a apelor. Și nu înseamnă că apa are reziduuri. E bine ca acest indice să aibă o valoare cât mai mare. (...) Apa are un impact foarte mare asupra organismului. Poate fi pozitiv sau negativ, în funcție de apa pe care o alegem.”