Limp Bizkit, sombr, 5 Seconds of Summer (5SOS), Noisia și Joey Valence & Brae vin la Bonțida, între 15 și 18 iulie 2027.

L, I, M, P Bizkit is right here! Cât de așteptat va fi acest vers, în 2027, la Electric Castle! Fred Durst & team aka Limp Bizkit revin în festival și „Rollin’” este doar unul dintre hit-urile ce anunță un mosh pit masiv în fața scenei principale. Trupa care a contribuit esențial la popularizarea genului nu metal pare mai actuală ca niciodată cu mesajele sale anti-cenzură și anti-sistem. „Still Sucks”, cel mai recent album al trupei, confirmă că nu și-au pierdut din apetitul de a strânge alături atât generația al cărei imn a fost „Break Stuff”, cât și tinerii care regăsesc în muzica lor o terapie pentru frustrările zilnice și referințe culturale surprinzătoare.

Headliner la EC 2027 - sombr (Shane Boose) a trecut, în doar câțiva ani, de la statutul de cântăreț și compozitor devenit viral pe TikTok, la cel de artist alt-pop nominalizat la Grammy, urmat de un turneu sold out. Și asta, la doar 21 de ani. Pentru Sombr, fiecare mare reușită pare să fie doar pregătirea pentru un nou salt spre un succes și mai mare. Single-urile „Back to Friends” și „Undressed” l-au propulsat în atenția publicului, iar albumul de debut I Barely Know Her, lansat în 2025, i-a adus numeroase premii și nominalizări, laude entuziasmante de la Taylor Swift, plus un record de 17 milioane de audiții în streaming în prima zi de la lansare. Ca în orice parte a lumii, va fi așteptat la Electric Castle de zeci de mii de fani ce speră la un al doilea album și un concert unic pe scena principală.

5 Seconds of Summer (5SOS) este unul dintre cele mai mari succese date de Australia în lumea muzicală, iar asta e deja o performanță, în sine. Lumea i-a descoperit cântând în deschiderea concertelor One Direction, iar acum au deja o carieră internațională de peste un deceniu. Pentru orice fan pop, e aproape imposibil să nu fi auzit măcar o dată hitul global „Youngblood” sau una dintre piesele de pe cele trei albume consecutive care au ajuns pe primul loc în Billboard 200. Electric Castle găzduiește 5SOS, la prima apariție în România, în cea mai creativă etapă din istoria sa, departe de eticheta de boy band care i-a urmărit o lungă perioadă. Trupa are un sound mult mai

Orientat spre rock, texturat cu dance și electro, ce transformă aparițiile lor live într-o explozie de energie, de neratat între 15 și 18 iulie, la ediția a 13-a a festivalului.

Știu totul despre „Punk Tactics”, hip hop, hardcore și EDM iar scopul lor e să nu ne plictisească niciodată de experimente în muzică: Joey Valance & Brae revin în 2027, la Electric Castle pentru a crea un mic haos în fața scenei Hangar. Mai maturi, dar nu neapărat mai înțelepți, cei doi aduc piese de pe HYPERYOUTH (afterparty), material lansat în 2026, și aceeași filozofie simplă despre concerte: „Un show reușit e cel în care dansezi, transpiri și îți faci măcar un prieten nou”.

Nominalizat, pentru a 7-a oară, pentru titlul de Best Major Festival la European Festival Awards și pentru a 2-a oară finalist la UK Festival Awards, unde a fost desemnat, în 2025, Best International Festival, Electric Castle își răsfață fanii cu Noisia. Trio-ul olandez se reunește după 7 ani de pauză și e pregătit să-și apere reputația de unul dintre cele mai inovatoare și influente nume din istoria muzicii bass moderne și a genului neurofunk. Noi artiști în line-up-ul Electric Castle vor fi anunțați, în curând. Până atunci, pe www.electriccastle.ro sunt disponibile abonamentele pentru ediția 2027, la prețuri speciale. Pentru următoarele zile, un abonament General Pass este 159 Euro + taxe (redus de la 320 Euro + taxe), iar biletul pentru camping la 69 Euro + taxe (redus de la 99 Euro + taxe).