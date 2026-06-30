Cosmin Selesi: „Când plecăm în vacanță nu avem restricții. E scump? Nu contează. Am luat și bani cu împrumut și am plecat în vacanță. Un an de zile noi nu plecăm nicăieri... dacă prindem 3-4 zile în Grecia. Dar în iarnă întotdeauna ne luăm 2-3 săptămâni. Vacanța aia e sfântă, e vacanța familiei și trebuie să ne bucurăm.”

Pentru Cosmin, amintirile alături de cei dragi sunt cele mai prețioase, a spus el în emisiunea „Cafea cu visuri”.

Cosmin Selesi: „Noi suntem genul de familie care, din păcate, nu pune bani deoparte. N-am agonisit nimic, am cheltuit toți banii pe experiențe și cred că ne-a prins foarte bine asta. Am agonisit amintiri. Suntem bogați din punctul ăsta de vedere, și eu și copiii mei. Mă bucur că am reușit să le arăt copiilor cât de deschisă este lumea și câte oportunități au în această lume.”

După ce a vizitat multe țări din Asia – Malaysia, Indonezia, Vietnam, Filipine – se declară îndrăgostit de Thailanda, care l-a cucerit cu bunătatea oamenilor, cu simplitatea, bucuria și energia lor pozitivă.

Totuși, vacanța pe care a avut-o în Bali a fost una dezamăgitoare pentru Cosmin.

Cosmin Selesi: „Bali e o experiență pentru cei care sunt atrași de partea asta de meditații, yoga... să te duci într-un hotel din zona Ubud, să faci meditații, restaurantele sunt senzaționale, însă plaja e murdară, marea e murdară, iar traficul e de nedescris. Nu mi se pare o igienă extraordinar de bine întreținută acolo. S-au îmbolnăvit și soția și copiii.”

„Și în Thailanda, și în Vietnam există mizerie, dar nu peste tot ca-n Bali. Am trăit niște experiențe ciudate: au scuipat-o pe Ilinca (fiica mea) pe stradă. Nu-mi plac influencerii care nu relatează corect și care spun doar cât de frumos e în Bali. Da, este superb, sunt locuri, resorturi frumoase, dar nici măcar unul dintre ei nu a postat șobolanii de pe stradă – sunt șobolani peste tot.”

Oana Andoni: „Ați luat în calcul să vă retrageți la bătrânețe undeva?”

Cosmin Selesi: „O să mă retrag în Thailanda, da. După ce termină copiii facultatea, nu mai este treaba mea, deloc. Îi susțin moral, cu împrumuturi. Dar în rest, nu. Eu doresc să mă plimb cu soția mea în jurul lumii.”