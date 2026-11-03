„NARCISA: Dincolo de medalii”, semnat de Remus Achim, poate fi urmărit exclusiv online, pe VOYO.

Dincolo de imaginea campioanei și de rezultatele obținute pe teren, există o poveste despre copilărie, familie, sacrificii și alegeri care au contribuit la formarea omului de astăzi. Documentarul propune o perspectivă personală asupra vieții Narcisei Lecușanu și urmărește momentele care i-au definit parcursul.

Narcisa Lecușanu, povestea din spatele performanței sportive

De-a lungul carierei, Narcisa Lecușanu a cunoscut presiunea competițiilor, bucuria victoriilor și provocările sportului de performanță. Însă identitatea sa nu se rezumă la rezultatele obținute în handbalul feminin.

Documentarul explorează relația cu familia, experiențele din copilărie și sacrificiile făcute pentru a-și urma visul. Este o călătorie prin amintiri și momente definitorii, în care vulnerabilitatea se împletește cu ambiția și dorința de a merge mai departe.

„NARCISA: Dincolo de medalii” aduce în prim-plan și o altă etapă a vieții fostei sportive: momentul în care handbalul nu mai reprezintă singurul reper, iar căutarea propriei identități capătă o importanță aparte.

„NARCISA: Dincolo de medalii”, documentarul semnat de Remus Achim, exclusiv pe VOYO

Regizat de Remus Achim, documentarul oferă o perspectivă autentică asupra unei personalități care a cunoscut performanța, dar și provocările de dincolo de terenul de handbal.

Prin confesiuni și momente personale, producția invită publicul să descopere omul din spatele campioanei și să privească povestea Narcisei Lecușanu dintr-o perspectivă diferită.

Este o poveste despre curaj, apartenență, vulnerabilitate și ambiție, teme în care se pot regăsi nu doar iubitorii sportului, ci și cei care au trecut prin momente de schimbare și au fost nevoiți să își redefinească drumul.

Documentarul „NARCISA: Dincolo de medalii” poate fi urmărit exclusiv online, pe VOYO.