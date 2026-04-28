A îndrăznit să viseze, când era doar o fetiță, că va avea propria academie de gimnastică. Și a reușit. Astfel ajută alți copii să-și împlinească visul de a deveni campioni, demonstrând că adevărata performanță nu e doar când ajungi pe podium, ci când îi ridici și pe alții acolo.

Oana Andoni: „Simți că acesta e un vis împlinit sau începutul unui nou vis pentru tine?”

Larisa Iordache: „Eu cred că ambele variante, pentru că am avut acest vis de când eram micuță, dar nu știam cum va fi exact. Dar și un nou început, pentru că pe toți copiii care vin la Academia de Gimnastică îi vezi zâmbind, vezi cât de satisfăcuți sunt, le place și își doresc să se întoarcă. Pentru mine e o mulțumire foarte mare.”

Larisa a fost descoperită întâmplător, la câțiva anișori, când era cu rolele în parc, de antrenoarea Mariana Câmpeanu, iar acum a venit rândul ei să le dea o șansă copiilor talentați la gimnastică.

Larisa Iordache: „Se mai întâmplă să merg în parc cu bebelușa mea și poate anumite fetițe să mă cunoască sau să știe despre mine de la părinții lor și încearcă să-mi atragă atenția: fac roata, vin pe lângă mine și fac podul sau sfoara. Sunt foarte drăguțe. Eu intru în discuție cu ele și cu părinții lor, bineînțeles... și apoi drumul către gimnastică este foarte ușor.”

Oana Andoni: „Cât la sută contează mentalitatea de învingător pentru a fi campion?”

Larisa Iordache: „Cred că undeva la cincizeci la sută e mentalitatea de învingător pe care o dobândești de-a lungul anilor. Și sunt sigură că, așa cum o ai, se poate dărâma într-o secundă. Contează foarte mult cât de stabilă este această gândire, iar celelalte procente de cincizeci la sută trebuie să le antrenezi zi de zi.”

Într-o perioadă în care copiii își petrec mare parte din timpul liber în fața ecranelor, Larisa ne îndeamnă la o viață activă.

Oana Andoni: „Ce sfat le-ai da părinților ai căror copii nu vor să facă mișcare?”

Larisa Iordache: „Să-i îndrume să facă sport, pentru că sportul înseamnă sănătate, oferă un stil de viață mai frumos, capeți încredere în tine. Astfel îți poți depăși limitele pe care ți le stabilești în căpușorul tău. Este important ca și părinții să facă sport. Puterea exemplului contează cel mai mult.”