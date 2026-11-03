După ce, în episodul de la baza NATO, au ajuns împreună în fața eliminării, Maria Boroghină și părintele Alexandru Balaban au primit o nouă șansă din partea chefilor: să se dueleze pentru un loc în emisiune. Cei doi nu vor mai avea ocazia să gătească unul lângă celălalt pentru a-și demonstra abilitățile, ci vor intra într-o luptă decisivă, care va stabili cine merită să rămână în competiție și cine trebuie să plece acasă.

Înainte de prima probă a serii, Gina Pistol îi va invita pe toți concurenții la balcon, cu o singură excepție: Maria și părintele Alexandru. „La Constanța, ați fost la un pas de a pleca acasă. Chefii v-au trimis atunci acasă ca să vă pregătiți pentru ultimul duel. Întrebarea mea este: cât de bine sunteți pregătiți? Care este motivația voastră care vă ține aici, în show?”, îi va întreba prezentatoarea emisiunii.

Dacă Maria este hotărâtă să demonstreze că merită să meargă mai departe și recunoaște că a început să se gândească tot mai mult la marele premiu, părintele Alexandru vine cu propria perspectivă: „Mă simt ca la mine acasă și n-am cum să ies prin ușa din dos, trebuie să ies pe ușa din față și să merg tot înainte. Totodată, sunt fericit, pe lângă patru copii, mai vine unul. Poate doi.”

Nici opiniile celorlalți concurenți nu vor lipsi. Belinda este tranșantă în privința parcursului părintelui Alexandru: „Preotul merită să meargă acasă, deja nivelul competițional este peste capacitatea lui de a găti.” De cealaltă parte, Maria consideră că a venit momentul să primească o șansă reală: „Cred că era și timpul meu să primesc o șansă. În același timp, trebuie să înțelegem că noi doi am intrat împreună, prima probă am avut-o împreună și acum, da, încă o dată, haideți să vedem dintre noi care e mai bun.”

Maria și Alexandru vor avea la dispoziție doar 30 de minute pentru a pregăti un preparat care să-i scoată din impas și să-i ajute să-și continue drumul în competiție.

Dar duelul nu va fi singura provocare a serii. Pe măsură ce competiția avansează, locurile în bucătăria MasterChef devin tot mai greu de păstrat, iar chefii sunt hotărâți să-i țină în joc doar pe cei care demonstrează că au abilitățile necesare pentru a câștiga trofeul MasterChef.

Cine va reuși să-și păstreze locul în bucătăria MasterChef și cine va fi nevoit să plece acasă? Urmăriți o nouă ediție MasterChef România, în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Ediția este disponibilă în avans pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!