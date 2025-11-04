Destinația de vis în care a ajuns Corina Caragea. „Este cea mai scumpă. O trăiești o dată în viață”

Fiecare dintre noi visează să ajungă, măcar o dată în viață, într-un loc de poveste, pe care îl vede într-o fotografie, într-un documentar sau în social media.

Pentru Corina Caragea, invitată a Oanei Andoni la „Cafea cu visuri”, acel loc este Bora Bora. După 10 ani și-a îndeplinit visul de a vizita faimoasa insulă din Polinezia Franceză.

Oana Andoni: „De ce a fost pentru tine Bora Bora un vis atât de arzător?”

Corina Caragea: „Fiind pasionată de călătorii, vedeam imaginile acestea ca un poster, ca un screen saver și mereu m-am gândit... oare există așa ceva în realitate? Pare ireal. Vreau să ating eu cu mâna acei palmieri, să intru cu picioarele în apă atât de limpede, înconjurată de pești multicolori ca într-un acvariu, și să pășesc pe acel nisip ca făina.”

Oana Andoni: „Bora Bora e cea mai scumpă destinație în care ai fost?”

Corina Caragea: „Da, este cea mai scumpă, dar merită cu siguranță. Aveam impresia că și aerul pe care-l respir trebuie să-l plătesc. Însă e o experiență de neuitat, o trăiești o dată în viață. [...] Am înotat alături de rechini, pisici de mare, am admirat balene. A fost totul ca într-un vis.”

Maldive este o altă destinație exotică pe care Corina a vizitat-o în ultimul an, dar care a dezamăgit-o. Deși a ales un sejur la un resort de 5 stele, plaja era plină de pietre și gunoaie. Nici vremea nu a fost de partea ei, s-a bucurat doar de o singură zi fără ploaie.

Corina Caragea: „Maldive nu este pentru mine, poate e pentru altă familie... am prieteni care au mers de mai multe ori, dar eu nu m-aș mai întoarce.”

Oana Andoni: „Știu că preferi să-ți petreci vacanțele în Asia. De ce crezi că mulți români aleg să meargă în Coreea de Sud în ultima vreme?”

Corina Caragea: „Le plac formațiile K-pop care au înnebunit întreaga planetă, muzica, serialele coreene.”

Spune, cu sinceritate, că după o săptămână petrecută în Seul, nu-și dorește să revină prea curând acolo.

Corina Caragea: „Îmi amintesc că în Coreea era o umiditate foarte mare, aveai impresia că ești în saună în permanență, era sufocant. Oamenii nu sunt atât de deschiși cu turiștii, așa cum se întâmplă în Thailanda sau în alte țări asiatice, nu vorbesc engleza peste tot, nu poți folosi cardurile bancare de la noi, e destul de complicat până înțelegi cum funcționează aplicațiile lor. Le place să mănânce lucruri cu care noi nu suntem obișnuiți, taie mâncarea cu foarfeca, nu cu cuțitul, iar la restaurant vine un robot și-ți aduce mâncarea. Tot acolo am văzut farfurie vie – o caracatiță care mișcă și oamenii o mănâncă așa. E considerată o delicatesă. Mi se pare șocant, eu nu m-am adaptat.”

Următorul vis al Corinei este să danseze tango în Argentina.

