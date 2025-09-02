„Aura călătorește”, un proiect născut din curaj. Destinațiile care i-au impresionat pe doi români care au vizitat 55 de țări

Cafea cu visuri
02-09-2025 | 20:47
×
Codul embed a fost copiat

Invitații noului episod Cafea cu visuri sunt bloggerii de travel Aura Teslaru și Dan Moldovan - fondatorii proiectului “Aura călătorește” - și au o poveste demnă de un film.

autor
Știrile PRO TV

În 2018 au renunțat la un job stabil, și-au dat demisia dintr-o corporație și și-au cumpărat două bilete doar dus către Thailanda. Și-au pus toate economiile la bătaie și au plecat în aventura vieții lor.

Au avut curajul să-și urmeze visul: să călătorească și să descopere lumea. Au fost deja în 55 de țări.

Și-au transformat pasiunea pentru călătorii într-un stil de viață și într-o prezență online care inspiră astăzi sute de mii de oameni.

Doi ani petrecuți în Asia

Au stat doi ani în Asia, timp în care au încercat să se apropie cât mai mult de stilul de viață al localnicilor, de tradițiile și obiceiurile lor, fără să caute confortul turistic din resorturi.

Citește și
Cafea cu visuri #22
Costa Rica - Locul unde se spune că sunt cei mai fericiți oameni din lume

Oana Andoni: Unde ați avut cea mai impresionantă experiență?”

Aura Teslaru: „În Myanmar, pentru că este locul cel mai prietenos, cel mai neturistic, cu oameni extrem de cinstiți. Nu primeau bacșiș, dacă voiai să le lași ceva, nici măcar nu înțelegeau conceptul”.

Dan Moldovan:Myanmar este o țară extraordinar de frumoasă, ne-a rămas în minte un complex de temple Shwedagon Pagoda, unic în lume, un templu placat cu aur, diamante și rubine.”

New York, „un parc de distracții pentru adulți”

Recent, cei doi bloggeri s-au întors din America și recunosc că New York-ul i-a surprins mai mult decât se așteptau. Aura vede New York-ul ca pe „un parc de distracții pentru adulți (...) cum ai merge la Disneyland dar pentru adulți, nu ai cum să te plictisești. Atât de multe muzee, atât de multe piese de teatru, restaurante, tot felul de experiențe, magazine, mall-uri, galerii de shopping, clădiri, etc.”

După 55 de țări vizitate și experiențe de neuitat, Aura și Dan spun că tot România este locul unde își doresc să trăiască.

Oana Andoni:Cum vedeți România după ce ați vizitat atâtea țări?”

Aura Teslaru: „Apreciez mult mai mult lucrurile pe care la avem în țară, mai ales după ce am fost în Vietnam, în Delta Mekongului și am văzut niște case construite pe stâlpi de lemn deasupra apei și oamenii respectivi nu avea electricitate, nu aveau canalizare, își făceau baie acolo, în râu. Tot în râu deversau și deșeurile, spălau vasele și hainele, totul se întâmpla acolo. Astfel de experiențe te învață să apreciezi mult mai mult tot ce ai.”

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în localitatea Simila. Sunt scurgeri de încărcătură

Sursa: Pro TV

Etichete: calatorii, blogger, cafea cu visuri,

Dată publicare: 02-09-2025 20:47

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Mihaela Bilic: „N-am crezut vreodată că va fi un subiect inepuizabil. Mâncarea bate tot”
Cafea cu visuri
Mihaela Bilic: „N-am crezut vreodată că va fi un subiect inepuizabil. Mâncarea bate tot”

„Oraşele şi toată aglomeraţia dintr-un oraş nu mă mai atrag, prefer să fiu în locaţii pustii şi, dacă se poate, în extrasezon” - mărturiseşte dr. Mihaela Bilic, invitata Oanei Andoni la Cafea cu visuri, despre criteriile după care îşi planifică vacanţele.

Costa Rica - Locul unde se spune că sunt cei mai fericiți oameni din lume
Cafea cu visuri
Costa Rica - Locul unde se spune că sunt cei mai fericiți oameni din lume

Pentru episodul #22 Cafea cu visuri am zburat tocmai până în Costa Rica. Deşi auzisem că este spectaculoasă, ce am descoperit la faţa locului mi-a întrecut orice aşteptare.

Alex Dima: „Niciodată n-o să dau Crăciunul meu, să mă duc să stau cu Moşul în Laponia”
Cafea cu visuri
Alex Dima: „Niciodată n-o să dau Crăciunul meu, să mă duc să stau cu Moşul în Laponia”

În episodul 12 Cafea cu visuri, Oana Andoni l-a însoţit pe Alex Dima într-o călătorie prin Ţările Nordice, unde Alex îşi doreşte să-şi ducă copii, prin Grecia, unde a avut numai vacanţe reuşite, dar şi prin locurile unde a copilărit, Pietroasele – Buzău.

Ramona Păun, prezentatoarea Știrilor din Sport de la PRO TV, prima invitată a Oanei Andoni, în podcastul său, Cafea cu visuri
Cafea cu visuri
Ramona Păun, prezentatoarea Știrilor din Sport de la PRO TV, prima invitată a Oanei Andoni, în podcastul său, Cafea cu visuri

Om de televiziune și influencer pasionat de călătorii, Ramona Păun a dezvăluit în prima ediție a podcastului “Cafea cu Visuri”, realizat de colega sa de la PRO TV Oana Andoni, care sunt destinațiile sale de vacanță favorite.

Recomandări
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă
Stiri actuale
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28