„Aura călătorește”, un proiect născut din curaj. Destinațiile care i-au impresionat pe doi români care au vizitat 55 de țări

Invitații noului episod Cafea cu visuri sunt bloggerii de travel Aura Teslaru și Dan Moldovan - fondatorii proiectului “Aura călătorește” - și au o poveste demnă de un film.

În 2018 au renunțat la un job stabil, și-au dat demisia dintr-o corporație și și-au cumpărat două bilete doar dus către Thailanda. Și-au pus toate economiile la bătaie și au plecat în aventura vieții lor.

Au avut curajul să-și urmeze visul: să călătorească și să descopere lumea. Au fost deja în 55 de țări.

Și-au transformat pasiunea pentru călătorii într-un stil de viață și într-o prezență online care inspiră astăzi sute de mii de oameni.

Doi ani petrecuți în Asia

Au stat doi ani în Asia, timp în care au încercat să se apropie cât mai mult de stilul de viață al localnicilor, de tradițiile și obiceiurile lor, fără să caute confortul turistic din resorturi.

Oana Andoni: „Unde ați avut cea mai impresionantă experiență?”

Aura Teslaru: „În Myanmar, pentru că este locul cel mai prietenos, cel mai neturistic, cu oameni extrem de cinstiți. Nu primeau bacșiș, dacă voiai să le lași ceva, nici măcar nu înțelegeau conceptul”.

Dan Moldovan: „Myanmar este o țară extraordinar de frumoasă, ne-a rămas în minte un complex de temple Shwedagon Pagoda, unic în lume, un templu placat cu aur, diamante și rubine.”

New York, „un parc de distracții pentru adulți”

Recent, cei doi bloggeri s-au întors din America și recunosc că New York-ul i-a surprins mai mult decât se așteptau. Aura vede New York-ul ca pe „un parc de distracții pentru adulți (...) cum ai merge la Disneyland dar pentru adulți, nu ai cum să te plictisești. Atât de multe muzee, atât de multe piese de teatru, restaurante, tot felul de experiențe, magazine, mall-uri, galerii de shopping, clădiri, etc.”

După 55 de țări vizitate și experiențe de neuitat, Aura și Dan spun că tot România este locul unde își doresc să trăiască.

Oana Andoni: „Cum vedeți România după ce ați vizitat atâtea țări?”

Aura Teslaru: „Apreciez mult mai mult lucrurile pe care la avem în țară, mai ales după ce am fost în Vietnam, în Delta Mekongului și am văzut niște case construite pe stâlpi de lemn deasupra apei și oamenii respectivi nu avea electricitate, nu aveau canalizare, își făceau baie acolo, în râu. Tot în râu deversau și deșeurile, spălau vasele și hainele, totul se întâmpla acolo. Astfel de experiențe te învață să apreciezi mult mai mult tot ce ai.”

