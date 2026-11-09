Există puţine informaţii publice despre această chinezoaică, cunoscută şi sub numele de Huang Le, cu care Jensen Huang ar fi avut o relaţie apropiată, scrie AFP, care prezintă informaţiile care se ştiu despre ea, notează News.ro.

Cine este Alice Huang

Potrivit The New York Times, Alice Huang este o cetăţeană chineză recrutată de autorităţile de la Beijing pentru a-l spiona pe Jensen Huang, şeful gigantului american din domeniul tehnologiei Nvidia, cea mai valoroasă companie de pe planetă.

Deşi poartă acelaşi nume, cei doi nu au nicio legătură de rudenie. Ziarul american, care citează surse la curent cu această presupusă operaţiune de spionaj, afirmă că Alice Huang are un nivel bun de engleză şi contacte în cele mai înalte cercuri ale industriei cipurilor pentru inteligenţa artificială.

Inteligenţa artificială reprezintă un motiv de dispută între Statele Unite şi China, care se luptă pentru primul loc în acest sector în plină expansiune şi ale cărui instrumente au utilizări foarte largi şi strategice, inclusiv în domeniul militar.

O căutare online în limba chineză oferă câteva fragmente de informaţii despre Alice Huang, însoţite de o fotografie. Se observă că a lucrat pentru banca HSBC, dar şi ca jurnalistă pentru televiziunea oficială chineză CCTV şi pentru Hunan TV.

AFP nu a putut verifica veridicitatea acestui profil, care se găseşte într-o bază de date chineză dedicată fondurilor de investiţii, şi nici cine este autorul acestuia. Cu toate acestea, companiile menţionate au fost contactate.

Relația avută cu fondatorul Nvidia

Unele mass-media au afirmat că ea a avut o relaţie apropiată cu Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani. Într-o scrisoare adresată angajaţilor şi transmisă duminică, acesta din urmă se declară „profund îndurerat” că a fost „infidel” faţă de soţia sa, fără a face comentarii cu privire la identitatea amantei.

Într-o fotografie făcută în timpul unui eveniment din lumea tehnologiei în 2024 şi publicată pe LinkedIn, se poate vedea şeful, îmbrăcat în binecunoscuta sa jachetă de piele neagră, aşezat lângă o femeie îmbrăcată în roz, cu părul lung şi bijuterii strălucitoare, care ar fi Alice.

În anul următor, cei doi au participat la o cină organizată de Jensen Huang într-un restaurant chinezesc din Taipei, în marja Computex, cea mai mare convenţie tehnologică din Taiwan.

Jurnaliştii aflaţi în exterior au făcut fotografii prin ferestrele şi uşile vitrate ale localului, în care apare, printre alţii, Jensen Huang, îmbrăcat în tricou şi blugi negri, precum şi o femeie îmbrăcată în roz, care ar fi, din nou, Alice Huang.

Într-o transmisiune live a evenimentului, Jensen Huang este filmat în timp ce îşi înfăşoară braţul în jurul ei, iar ea îl sărută pe obrazul drept.

Jensen Huang a ieşit să vorbească cu presa, apoi a reintrat în restaurant. Alice Huang l-a urmat, mângâindu-i cu degetele partea de jos a spatelui.

Apoi au părăsit restaurantul în aceeaşi maşină.

Unde a lucrat

Potrivit New York Times şi Wall Street Journal, oficialii americani au ajuns încă de anul trecut la concluzia că Alice Huang îl viza pe Jensen Huang.

La acea vreme, ea era identificată ca un oficial de rang înalt al Megaspeed International, o companie de centre de date din Singapore care închiriază infrastructura sa altor întreprinderi pentru antrenarea şi funcţionarea IA.

Pe site-ul său web, Megaspeed se prezintă ca „un partener comercial cheie al activităţii de cloud computing a Nvidia în regiunea Asia-Pacific”.

Pe LinkedIn, compania declară că are între doi şi zece angajaţi şi 25 de „membri asociaţi”, precum şi birouri în Singapore, Malaezia şi Indonezia. Însă, când AFP a sunat la numărul indicat pe site-ul Megaspeed, persoana de la celălalt capăt al firului a răspuns că nu cunoaşte compania şi că linia aparţine unei locuinţe.

Potrivit site-ului guvernului din Singapore, această societate se numea anterior 7Road International, ceea ce ar putea-o lega de compania chineză de jocuri video 7Road.

Compania, anchetată din 2024

Washingtonul controlează strict exportul către China al celor mai avansate cipuri de siliciu ale Nvidia, invocând atât securitatea naţională, cât şi concurenţa, Statele Unite dorind să-şi păstreze avantajul.

Potrivit New York Times, guvernul american ancheta Megaspeed încă din 2024, suspectând-o că redirecţiona procesoare Nvidia către China.

Compania ar fi făcut, de asemenea, obiectul unei anchete din partea autorităţilor din Singapore care, susţine Times, au interogat-o pe Alice Huang în 2025. Şi agenţia Bloomberg a menţionat anchete în Singapore privind presupusul contrabandă cu cipuri Nvidia în beneficiul Chinei.

În decembrie 2025, Megaspeed a răspuns că afirmaţiile Bloomberg „conţineau informaţii înşelătoare şi insinuări incorecte, în special acuzaţiile potrivit cărora (compania) ar fi putut fi implicată în transferuri ilegale de cipuri”.

Solicitate să comenteze, poliţia şi Ministerul de Interne din Singapore nu au răspuns imediat. Luni, Beijingul a respins din nou acuzaţiile de spionaj.