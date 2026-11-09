Atenție! Urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Rămășițele ursului au fost descoperite lângă o zonă împădurită, în apropierea localității Teaca. Probele adunate până acum arată că animalul a fost ucis. Administratorul fondului de vânătoare din zonă susține că nu a fost eliberată nicio autorizație de recoltare.

Reporter: Un act de braconaj, fără cap, fără blană?

Gheorghe Buga, administrator fond de vânătoare: „Da, da, da. S-a braconat. Eu bănuiesc că noaptea.”

Pe de altă parte, primarul comunei face acuzații grave.

Florin Oltean, primarul comunei Teaca: „Dacă e un caz de braconaj, nici nu este întâmplător. Adică veșnic vezi diferite persoane cu armament de vânătoare în mașini sau echipate de vânătoare. Nu știe nimeni dacă au autorizație sau nu au autorizație. E o cârdășie acolo între paznici de vânătoare, președinți de asociații și vânători, în speță.”

Lucian Petraș, activist de mediu și jurnalist local independent, susține că a sesizat Garda Națională Forestieră la sfârșitul lunii octombrie, după ce, în aceeași zonă, a văzut împrăștiate resturi de animale, folosite ca momeală pentru urși.

Lucian Petraș, activist de mediu și jurnalist independent: „Aici a fost plin de mațe și organe de la animale moarte. Acolo este pădurea.”

I s-a răspuns că urmează să se facă verificări, spune bărbatul. Până să fie făcute controalele în teren, a fost găsit cadavrul ursului.

Lucian Petraș, activist de mediu și jurnalist independent: „Ursul a fost decapitat, jupuit, s-au luat labele și blana, adică trofeul ursului, și a fost abandonat în câmp, lăsat acolo să-l mănânce corbii. Din ce știu eu, ar fi vorba despre o ursoaică, posibil gestantă, și nu știu dacă nu are și pui mici. Din ce știu eu, legislația interzice vânătoarea ursoaicelor care au pui sub doi ani. Eu am informații că a fost împușcat noaptea, ceea ce este total ilegal.”

George Gârbacea, inspector general al Gărzii Naționale Forestiere: „Urma ca în această săptămână să se facă un control pe teren. A fost o activitate ilegală, un braconaj. Nu a fost organizată nicio acțiune pentru recoltarea urșilor. Dar e destul de greu de urmărit, că de obicei se întâmplă noaptea. Necesită multe resurse.”

Cristian Papp, specialist în studiul carnivorelor mari, susține că pe piața neagră se tranzacționează trofeele de urs cu mii de euro.

Cristian Remus Papp, specialist în carnivore mari, WWF România: „Am văzut foarte multe anunțuri pe site-urile de profil, conform cărora se vând trofee de urs, blănuri, capete de urs. Există o cerere pentru așa ceva. De exemplu, sunt blănuri care se vând cu peste 10.000 de lei, deci 2.000 de euro, pentru o blană provenită cel mai probabil de la un urs braconat. Toate aceste anunțuri ar trebui verificate de către autoritățile sau instituțiile acreditate.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru braconaj, iar cadavrul ursului a fost dus la Direcția Sanitar-Veterinară pentru analize și examinare.