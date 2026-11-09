Lista electorală susținută de studenții sârbi, care a câștigat alegerile parlamentare anticipate de luna trecută, a prezentat un program prin care cheltuielile pentru apărare ar urma să crească treptat până la 5% din Produsul Intern Brut (PIB), notează Anadolu.

Luka Ponorac, fost ofițer în armata sârbă și reprezentant al listei electorale, a declarat pentru postul public de televiziune RTS că aplicarea programului va depinde de resursele financiare și de personal de care va dispune viitorul guvern.

Potrivit acestuia, în prezent, cheltuielile Serbiei pentru apărare sunt estimate la aproximativ 2-2,5% din PIB. Prima etapă a planului ar fi creșterea acestui procent la 3%, urmând ca, pe termen lung, să ajungă la 5%.

Ponorac a precizat că propunerile au fost elaborate de experți sârbi în domeniul apărării și urmăresc folosirea mai eficientă a banilor, distribuirea mai echitabilă a resurselor și dezvoltarea echilibrată a tuturor categoriilor de forțe armate.

Programul prevede și majorarea salariilor militarilor cu 20-30%, precum și reducerea diferențelor de venituri dintre gradele și funcțiile militare.

Ca exemplu, Ponorac a menționat situațiile în care militarii din trupele speciale ajung să câștige mai mult decât generalii. De asemenea, unii instructori cu experiență de la Academia Militară au salarii mai mici decât ofițeri din unitățile operative, din cauza diferențelor dintre sporurile acordate.

Reprezentantul listei a subliniat și necesitatea unor trasee profesionale mai clare și mai previzibile pentru personalul militar.

Artilerie cu rază lungă de acțiune, apărare antiaeriană și drone

Planul de modernizare a armatei acordă prioritate sistemelor de artilerie cu rachete, capabile să lovească ținte aflate la distanțe de 150 până la 300 de kilometri.

Un alt obiectiv este dezvoltarea unei rețele integrate de apărare antiaeriană, care să acopere distanțe scurte, medii și lungi.

Printre investițiile propuse se mai numără sisteme de comunicații și comandă interconectate, echipamente pentru supravegherea spațiului aerian și avertizarea timpurie, precum și achiziția de drone.

Lista susținută de studenți propune și consolidarea rolului consiliilor de experți militari, al Institutului Tehnic Militar și al Centrului de Testare Tehnică.

Programul prevede, totodată, ca serviciile de informații și de securitate militară să funcționeze cu respectarea legii. De asemenea, ar urma să fie investigate acuzațiile privind posibile abuzuri comise de unii oficiali.

Luka Ponorac a precizat că amploarea și ritmul reformelor vor depinde de resursele și de situația pe care le va prelua viitoarea administrație.

Lista susținută de studenți a obținut 140 dintre cele 250 de mandate ale Parlamentului Serbiei la alegerile anticipate din 25 octombrie. Aceasta a învins alianța condusă de fostul președinte Aleksandar Vučić, care a obținut 103 mandate, potrivit rezultatelor finale confirmate de Comisia Electorală a Republicii pe 5 noiembrie.

Victoria electorală deschide calea formării unui nou guvern, după aproape doi ani de proteste antiguvernamentale. Manifestațiile au început în noiembrie 2024, după prăbușirea copertinei unei gări din Novi Sad, tragedie în care au murit 16 persoane.

Noul Parlament nu s-a reunit încă, iar viitorul guvern nu a fost format oficial.