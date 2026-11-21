Grupul suedez de modă avea la sfârșitul lunii august 2026 un total de 4.023 de magazine în întreaga lume, potrivit datelor publicate de cotidianul Fakt. În aceeași perioadă a anului trecut, numărul acestora era de 4.118. Astfel, rețeaua a pierdut 95 de unități într-un an, potrivit tn.cz.

Din decembrie 2025 până la sfârșitul lunii august 2026, compania a închis 137 de magazine, dar a deschis alte 59.

Planul pentru întregul an fiscal prevede închiderea a aproximativ 170 de magazine și inaugurarea a circa 90 de unități noi. Cifrele nu se referă doar la brandul H&M, ci la întregul grup, din care fac parte și alte mărci cunoscute, precum COS, Weekday, & Other Stories și ARKET.

Cele mai multe reduceri vizează piețele din Asia, Oceania și Africa, însă schimbările afectează și Europa.

De ce închide H&M magazine

Decizia face parte din strategia companiei de adaptare la schimbările de pe piață. Reprezentanții H&M invocă presiunea tot mai mare asupra prețurilor și modificarea comportamentului de cumpărare, tot mai mulți clienți preferând comenzile online.

Vânzările pe internet reprezintă deja peste 30% din veniturile totale ale brandului H&M.

Reducerea numărului de magazine fizice nu înseamnă însă că afacerea este în dificultate. În primele nouă luni ale anului fiscal, din decembrie 2025 până la sfârșitul lunii august 2026, grupul a înregistrat vânzări de 161,6 miliarde de coroane suedeze.

Directorul general al companiei, Daniel Ervér, a declarat că măsurile luate pentru optimizarea achizițiilor, controlul costurilor și eficientizarea activității contribuie la creșterea profitabilității.

În paralel cu reducerea cheltuielilor, compania intenționează să continue investițiile atât în magazinele fizice, cât și în comerțul online.

Deocamdată, nu se știe ce magazine vor fi închise în următoarea perioadă. Nici impactul asupra rețelei din România nu este clar.