Pe lângă Banca Transilvania, și alte bănci din România, precum BCR, BRD, CEC Bank sau ING Bank, desfășoară campanii și oferte speciale cu ocazia Black Friday. Beneficiile și condițiile de eligibilitate diferă de la o instituție la alta și pot varia în funcție de produs. Pentru detalii complete, clienții sunt îndrumați să consulte paginile oficiale ale băncilor.

Când începe Bank Friday 2026 la Banca Transilvania

Banca Transilvania a anunțat că Bank Friday va avea loc vineri, 6 noiembrie 2026. Campania se adresează atât clienților persoane fizice, cât și antreprenorilor și românilor din diaspora.

În perioada 26 octombrie – 5 noiembrie, persoanele interesate se pot preînscrie pe site-ul Băncii Transilvania. Cei care fac acest pas și revin pe site în 6 noiembrie pentru a accesa una dintre ofertele Bank Friday intră automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele trei telefoane iPhone 18 Pro.

Tot în această perioadă, banca va publica oferte Happy Hour, disponibile pentru câteva ore înainte de 6 noiembrie. Acestea vor fi anunțate pe pagina campaniei și pe canalele de social media ale BT.

Lista completă a celor peste 40 de oferte, împreună cu regulile de accesare și condițiile aferente, va fi disponibilă pe site-ul Băncii Transilvania începând cu 6 noiembrie 2026, ora 00:00.

Persoanele interesate pot urmări pagina oficială a campaniei pentru a verifica produsele eligibile, perioada de valabilitate a ofertelor și eventualele condiții suplimentare.

Ce oferte are Banca Transilvania de Black Friday 2026

Cele peste 40 de oferte anunțate de Banca Transilvania vizează mai multe categorii de produse și servicii financiare. Clienții pot urmări beneficiile disponibile pentru carduri, credite, investiții, asigurări sau servicii dedicate afacerilor.

Carduri de cumpărături Star

Posesorii cardurilor de cumpărături Star pot beneficia de până la 400 de lei în puncte Star, în funcție de oferta disponibilă în campanie.

Punctele Star pot fi utilizate în cadrul programului de loialitate al băncii, pentru cumpărături la comercianții parteneri.

Credite de nevoi personale și credite imobiliare

Banca Transilvania anunță dobânzi avantajoase pentru creditele de nevoi personale și cele imobiliare.

În cazul creditelor pentru locuință, ofertele prezentate în materialele campaniei includ variante cu dobândă fixă în primii trei sau cinci ani. Acestea pot fi relevante pentru persoanele care își planifică achiziția unei locuințe și urmăresc să își stabilească mai clar costurile inițiale ale finanțării.

Oferta pentru creditul imobiliar cu dobândă fixă în primii trei ani include o dobândă de 4,79%, zero comision de analiză, zero taxă de evaluare și un voucher de 2.000 de lei pentru taxele notariale.

Pentru creditul imobiliar cu dobândă fixă în primii cinci ani, dobânda anunțată este de 4,90%, iar oferta include, de asemenea, zero comision de analiză, zero taxă de evaluare și un voucher de 2.000 de lei pentru taxele notariale.

Condițiile complete de acordare și costurile finanțării trebuie verificate în oferta oficială a băncii.

Investiții prin BT Pay

Banca Transilvania include în campania Bank Friday și beneficii pentru clienții care investesc sau intenționează să înceapă să investească prin BT Pay.

Potrivit băncii, sunt pregătite peste 100 de premii, cu valori de până la 10.000 de lei, pentru persoanele care investesc în fonduri de investiții sau la bursă.

La tragerea la sorți pentru oferta destinată investițiilor în fonduri pot participa și clienții din diaspora, precum și nerezidenții.

Asigurări RCA și de călătorie

În cadrul Bank Friday, Banca Transilvania anunță și oferte pentru asigurări RCA și de călătorie, la prețuri accesibile.

Pentru asigurarea de călătorie disponibilă prin BT Pay, oferta prezentată include un cashback de 30% din valoarea primei de asigurare.

Acest beneficiu poate reduce costul poliței pentru persoanele care își planifică vacanțele sau deplasările în străinătate.

Leasing auto pentru persoane fizice și antreprenori

Bank Friday include și o ofertă pentru leasing auto, destinată persoanelor fizice și antreprenorilor.

Clienții care achiziționează o mașină în leasing pot avea șansa de a câștiga un premiu în valoare de 30.000 de euro. Pentru antreprenori, banca anunță și condiții speciale de finanțare, inclusiv o marjă de dobândă redusă și o taxă de administrare diminuată.

Abonamente UNTOLD 2027 și carduri McLaren

Campania Băncii Transilvania include și oferte asociate unor experiențe și evenimente.

Posesorii cardului UNTOLD, care poate fi obținut gratuit prin BT Pay, vor putea beneficia de un preț redus la abonamentele General Access pentru ediția UNTOLD 2027. De asemenea, aceștia vor avea șansa de a câștiga experiențe la festival.

Pentru posesorii cardurilor McLaren, banca anunță posibilitatea de a câștiga o cască semnată de McLaren Mastercard Formula 1 Team.