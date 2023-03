Interviu cu Anca Ungureanu, antreprenor de succes în zona de coffee shop: ”Asta înseamnă să faci un business corect”

Marta Ușurelu: Cum ai reușit să aduci oameni atât de buni și de cunoscuți în cafenele tale?

Anca Ungureanu: ”Mi-am propus foarte direct și egoist să fac asta încă de la bun început. Eu mi-am dorit foarte mult un loc ca afară, în care să pot să petrec o zi întreagă fără să mă plictisesc, în care să întâlnesc oameni ca mine, cu preocupări comune, cu pasiune pentru artă, design, creativitate, muzică. Și cred, din ce spui acum, din concluziile tale, că am reușit să fac asta. Mi-a luat ceva timp, pentru că am avut 2 ani în care am fost puși un pic pe hold, business-urile au fost puse pe hold, în special cele din zona de HORECA, din cauza pandemiei, dar cred că am reușit să duc într-o direcție foarte bună ideea aceasta pe care am avut-o de la bun început. Practic, cred că superputerea mea, dacă ar fi să concluzionez așa, munca din ultimii 6 ani, a fost fix asta, de a crea această comunitate, de a pune laolaltă oamenii, de a fi acest facilitator, mijlocitor de idei, de creativitate, de proiecte, de oameni care împărtășesc aceleași valori și aceleași pasiuni.”

Marta Ușurelu: Sunt mulți oameni care visează să devină antreprenori, și sunt angajați și cred că dacă îmi fac o cafenea nu o să fie atât de greu și cu siguranță banii vin repede și nici nu muncește atât de mult. Este o idee pe care o întâlnesc foarte des. Nu restaurant, nu butic, nu! Cafenea. E ușor să faci o cafenea?

Anca Ungureanu: ”Nu, deloc. Să știi că, într-un business de cafea, banii nu se numără în echivalentul boabelor de cafea, din saci de cafea pe care stai, absolut deloc. Este foarte greu și cu atât mai greu e să faci asta în timpurile în care trăim, când ducem o lipsă de personal calificat, de oameni care își doresc să muncească în industria asta, o industrie care e destul de hulită, pentru că, istoric, antreprenorii nu au făcut întocmai corect lucrurile, n-au plătit salarii corecte, nu au tratat oamenii cum se cuvine și bun simț, și cu respect. Și atunci oamenii nu își mai doresc să lucreze în industria asta. Cred însă că operatorii mari au încercat să schimbe un pic percepția și să arate că și în industria de HORECA se poate face excelență și, dacă ești pasionat de ceea ce faci, poți să construiești un business de succes. Eu nu consider că am făcut neapărat un business de succes.

Consider că am făcut un business corect și consider că în fiecare seară pot să pun liniștită capul pe pernă tocmai din perspectiva asta, a corectitudinii business-ului. Și cred că în asta, de fapt, se traduce succesul sau ar trebui să se traducă succesul într-un final, nu în banii pe care îi faci, în profitul pe care îl produci, ci mai degrabă în cât de corect ai construit business-ul și cât de liniștit ești în fiecare seară când te duci acasă.”

Marta Ușurelu: Pentru cei care ne urmăresc, când spui cât de corect ai construit business-ul, nu se înțelege foarte clar sau cei care nu sunt în business nu înțeleg. Și este foarte important, și asta aș vrea să punctăm. Faci o cafenea, dai drumul la business, dar, contează de unde-i cafeaua? Nu? Dă-mi câteva ingrediente care au ajutat foarte mult la poziționarea voastră în piață.

Anca Ungureanu: ”Contează să ții alături de tine oamenii care te pot sfătui din mai multe zone să construiești business-ul acela corect. Să ai un contabil bun, un specialist în taxe bun, un avocat bun, un consultant în branding bun, pentru că așa se construiește un business corect. Business-ul nu înseamnă să deschizi o firmă la Registrul Comerțului, să-ți pui un nume și atât. Apoi trebuie să construiești acel USP, cum se numește în zona de business, acel Unique Selling Proposition. Ce ai tu distinct față de ceilalți? Cu ce vii tu nou în piață ca ofertă? Care sunt valorile care te mână în lupta aceasta antreprenorială și lucruri de la care nu ai face niciodată abatere, fix pe principiul celor 10 porunci: nu fur, nu mint, nu dau în cap, plătesc corect salariile ș.a.m.d.

Asta înseamnă să faci un business corect. Și cred că partea aceasta de construcție financiară a cifrelor din spate este extrem de importantă. Eu, personal, am făcut niște greșeli la început de business și greșelile acestea se plătesc mult mai scump mai târziu.

De aceea e important să înțelegi că investiția într-un foarte bun contabil, într-un avocat care să te ajute să-ți pui la punct actele pentru compania ta, să-ți faci modelele de contracte ș.a.m.d. într-un consultant de branding care te ajută să-ți protejezi brand-ul, să-ți înregistrezi marca, sunt niște investiții în business-ul tău care trebuie tratate ca atare. Nu sunt o cheltuială, nu sunt un cost, ci o investiție, pentru că te va ajuta să ai un parcurs mult mai ușor pe mai departe.”

