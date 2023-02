Cristina Chiriac, președinta CONAF, despre diferențele dintre femei și bărbați în antreprenoriat: ”Există una foarte mare”

Cristina este antreprenor la Flori de ie, dar, mai mult decât atât, este președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin din România (CONAF), doamna care a reușit să aducă laolaltă femei și bărbați și să vorbească despre antreprenoriat pe limba lor, să-i pună la egalitate și să aducă curaj în viața oamenilor, în special a femeilor care vor să intre în lumea antreprenorială. De ce este nevoie de CONAF?

Cristina Chiriac: Ideea de a naște CONAF a fost extrem de curajoasă și controversată în același timp. Mi-au trebuit 18 luni ca să accept eu ideea că e nevoie în România de o astfel de organizație. În primul rând, pentru că, de obicei, ne place să facem lucruri, dar fără să ieșim public să ni le asumăm și să și vorbim despre ele, uitând cât de important este modelul de succes, care poate să motiveze și să se multiplice, la rândul lui, în societatea românească, generând valoare.

Apoi, pentru că suntem obișnuiți să stăm în colțul nostru, de teama să nu fim bârfiți, să nu stârnim sentimente de gelozie și diferite orgolii, spunându-ți ”băi, am făcut suficient de multe, nu trebuie să demonstrez absolut nimic”.

În consecință, CONAF este despre curajul de a te manifesta, de a gândi liber, de a fi antreprenor, de a iubi ceea ce ești și, mai mult decât atât, despre unitate. Pentru că ceea ce aduce nou CONAF în societatea românească este legat de acel spirit antreprenorial despre care tot vorbim de vreo 33 de ani, dar care e tot la început.

”Dintr-odată, nu se mai discuta despre femei și copii, se discuta business pe bune”

Marta Ușurelu: Au nevoie femeile mai mult decât bărbații de modele de succes?

Cristina Chiriac: În mod normal, aș putea să spun eu că nu, nu au nevoie. Dar dacă stai să te gândești doar la definiția femeii, că suntem sexul slab, dacă mă gândesc că în România femeia încă este abuzată, fizic și psihic, maltratată și că avem două categorii de persoane vulnerabile, nu doar în România, ci în întreaga Uniune Europeană, pe întreg mapamondul- și aici vorbim de femei și de tineri- atunci aș putea să spun că da, avem nevoie de CONAF.

Dar lucrurile acestea nu pot fi făcute doar de femei, pentru că doar în echipă putem gândi soluții pentru o societate echilibrată. Nu e vorba doar de o clacă a femeilor sau de o clacă a bărbaților, e vorba doar de economia românească. Și dacă tot menționăm că motorul oricărei economii îl reprezintă spiritul privat, atunci hai să repornim aceste motoare și, dacă se poate, să le și accelerăm împreună.

Marta Ușurelu: Alături de CONAF au venit foarte multe companii în ultimii ani, în care sunt foarte mulți bărbați, și au intrat fără nicio problemă în CONAF. De regulă, bărbații au această mică piedică, nu vor să fie într-un loc unde sunt multe femei. Cum ai simțit interacțiunea cu ei?

Cristina Chiriac: În primul rând, mi-am dorit să schimb ceva. La început, în board-ul CONAF au fost numai femei și, în jurul nostru, marea majoritate a companiilor sunt conduse de către femei. Avem azi vreo 3.700, aproximativ 3.500 sunt reprezentate doar de sexul frumos. La un moment dat, când făceam sesiunile de networking, teambuilding și așa mai departe, primul lucru pe care îl făceam era să discutăm despre copii, despre educație, despre frumusețe, ignorând partea de business. Și am zis să schimb ceva, să aduc puțină sare și piper în această ecuație.

Și am început prin a aduce bărbați antreprenori în rândul nostru, să vedem cum se modifică discuția. Domle, dintr-odată nu se mai discuta despre femei, despre copii, se discuta business pe bune. Și atunci mi-am dat seama că aceasta este cheia succesului și astăzi am ajuns în 2023, suntem în al cincilea an de existență, avem trei domni curajoși în board-ul CONAF. A fost nevoie de ceva muncă de convingere să-i avem alături de noi și pot să spun cu mâna pe suflet că îi admir pentru curajul lor și pentru gentilețea de care dau dovadă.

Mă uit că-și doresc din tot sufletul să ajute și acesta este sentimentul cel mai minunat pe care eu l-am descoperit în CONAF. Faptul că nu-ți mai pasă doar de tine, nu mai suntem simpli antreprenori individualiști, suntem o echipă. Și atunci când vorbim de echipă, te gândești în primul rând la binele echipei, și apoi la tine.

”Există o diferență foarte mare. Femeile sunt curajoase, dar cu limită. Bărbatul se aruncă cu capul înainte”

Marta Ușurelu: Când vorbești ca antreprenori, ai senzația că e la fel și despre femei, și despre bărbați. Problemele sunt întotdeauna aceleași, depinde fiecare cum le simte și ce soluții găsește, depinde de creativitate și de putere, până la urmă, de curajul pe care îl ai ca antreprenor. Cum ai văzut tu diferența între femei și bărbați în business?

Cristina Chiriac: Există o diferență foarte mare. Femeile sunt curajoase, dar cu limită. Sunt curajoase în viața personală, își asumă, iau decizii, dar atunci când vine vorba de business, să știi că o femeie cântărește mult mai mult decizia de a risca să facă un împrumut de 10 milioane de euro la bancă vs un bărbat. Adică, femeia se gândește ”dacă se întâmplă scenariul 1, scenariul 2, scenariul 3? Am doi copii de crescut. Am atâția angajați”. Adică, ea întotdeauna se află pe ultimul loc.

Bărbatul se aruncă cu capul înainte și zice ”sunt puternic, o scot la capăt și dacă nu pot, cer ajutor și la revedere, s-a terminat, ies tot eu pe plus”.

Aici e diferența, de mentalitate, de asumare a riscului- diferența asta o văd indiferent de nivelul de business pe care îl ai, de 100 de milioane de euro sau de 100.000 de euro. Și apoi mai este ceva- e un soi de responsabilitate pe care o întâlnesc mult mai mult la femei vs bărbați.

Interviul integral poate fi urmărit în video-ul atașat.

Dată publicare: 28-02-2023