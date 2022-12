Călin Clej, director de marketing al companiei HONOR, despre zona de tehnologie: „E un domeniu care mereu m-a atras”

Călin Clej a preluat acest rol încă din momentul lansării brandului pe piața locală.

Cu o experiență de peste 18 ani în marketing și management operațional comercial regional, Călin crede în creativitatea aplicată în business și este adeptul abordării unor strategii de marketing inovatoare, fiind un promotor al modelului de leadership digital integrat.

Călin Clej, despre zona de tehnologie: „E un domeniu care mereu m-a atras”

Călin este de aproximativ o jumătate de an în fruntea departamentului de marketing al Honor și spune că zona de tehnologie l-a atras întotdeauna.

Marta Ușurelu: Ești director de marketing pentru România și Bulgaria la Honor. Cum este să treci pe zona de telefonie, tehnologie.



Călin Clej: „E un domeniu care mereu m-a atras. Eu am încercat cumva să import și în perioada mea anterioară din industria de fast moving consumer goods, foarte multe trenduri și soluții aflate la intersecția dintre dintre digital și analog. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că în ultimii 10 ani, more or less, tehnologia a însemnat deja un domeniu care este extrem de personal, este extrem de apropiat și intim câteodată user-ului. Și asta, cumva, din punctul meu de vedere, mă face obligat să ajut satisfacerea acestor nevoi din zona de tehnologie aplicată în viața de zi cu zi. De asta, nu sunt neapărat în zona în care mulți spuneau “ai plecat din FMCG în technology și acum e o zonă abstractă, fără niciun fel de interacțiune sau interferență”. Nu, din contra, ești din ce în ce mai mult nu doar în mintea, ci și în sufletul user-ilor. (...)

Încercăm să-l înțelegem din timp (n.r. utlizator), cumva proactiv, pentru că astăzi nu mai arată ca și ieri. Mă întorc în timp, acum 10 ani de zile poate că încă era oarecum mai simplu să proiectez linear modul în care, industria, competiția, portofoliul tău va evolua. În ziua de azi totul este extrem de fragmentat, nu mai există trend-uri, sunt micro-trenduri, în cel mai fericit caz, care oricum dispar practic într-o perioadă mult mai scurtă, vizavi de tradiția planning-ului strategic din trecut. Dar, în același timp, cred că vorbim cu un consumator foarte, foarte pragmatic și asta cumva ne dă și nouă certitudinea de a putea să îți dai seama dacă ceea ce tu ai făcut funcționează sau nu. Înainte încă aveai luxul de a aștepta și cumva de a modela pe perioade mai lungi efectul acestor soluții”.

Marta Ușurelu: Să știi că se simte în zona de marketing. Noi facem topul anual cu oamenii de marketing și se schimbă foarte mulți. Se schimbă, o dată, pentru că nu este deloc ușor, apoi pentru că este din ce în ce mai challenging în acest domeniu. Dar vom vedea cine va rezista. Știi, pentru că timpul arată că în timp pietrele rămân. Cum este primul an? Nu aveți încă un an, 7 luni, cât aveți. Cum ți s-au părut aceste luni pentru Honor?

Călin Clej: „În momentul actual este o ocazie de a lansa un portofoliu de produse noi, inclusiv un brand nou. Putem să spunem că Honor, chiar dacă a existat înainte sub umbrela unui alt jucător în industrie, nu s-a cristalizat ca un brand matur și stabil. E o perioadă care, deși cumva inspiră lipsa de certitudine pe termen mediu și lung, dă foarte multe oportunități de a putea să jonglezi cu mixul de marketing, cu strategia de inovație în zone care înainte păreau destul de neinteresante, ca dimensiune și cifră de afaceri a business-ului. Aici vorbesc în principal de tendința în zona de device-uri inteligente, smart, produse inteligente, de a aprecia mai mult calitatea, design-ul, de a migra puțin din zona de economy către zona de de premiumness - a nu se înțelege luxury. Cred că în zona aceasta există o oarecare aplecare de a lansa produse și flagship-uri scumpe. Nu e cazul. Însă cred că ceea ce se întâmplă acum, din punctul meu de vedere, cu sau fără presiunile politice și sociale care există, poate să reprezinte o zonă de testare fantastică pentru următorii ani de zile pentru companiile care sunt dispuse să testeze cât mai mult acolo”.

Primele lecții pentru Călin Clej ca Director de marketing în zona de tehnologie

Marta Ușurelu: Care ar fi primele lecții pentru tine, ca director de marketing, în această zonă de tehnologie?

Călin Clej: „Cred că cel mai important lucru este să înțelegem că fiecare nevoie exprimată sau identificată este chiar o nevoie personală și individualizată. Și, de fapt, acum marea provocare în marketing este să poți să adresezi produse, soluții, comunicări, activări de brand care să satisfacă nu neapărat un profil cumva average, ci mai degrabă să poată să ofere soluții care să poată fi interpretate ca fiind soluții customizate, personale de fiecare user din segmentul respectiv, de audiență. E un challenge foarte mare. Trebuie însă să înțelegem că modelul în care brandurile comunică și așteaptă o vibrație, un feedback de la consumator a apus de mult. Cred că acum brand-urile sunt testate, sunt provocate, sunt amendate de oricine. Iar platformele de social media, partea de implicare în tot ce înseamnă zona de responsabilitate socială, în tot ce înseamnă partea de environmental friendly policies, sunt disponibile oricărui potențial consumator”.



Interviul complet îl puteți vedea în înregistrarea video a emisiunii.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 20-12-2022 16:19