Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat. Candidații susțin astăzi prima probă la limba și literatura română

Bacalaureat 2025
11-08-2025 | 07:34
elevi la examen
Shutterstock

Candidaţii care participă la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susţine luni proba scrisă la Limba şi literatura română.

autor
Sabrina Saghin

Peste 30.200 de absolvenţi de liceu vor susţine, începând de luni, probele scrise, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Potrivit MEC, 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 din promoţiile anterioare.

Aceştia vor susţine întreg examenul sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Probele încep la ora 9:00, accesul candidaţilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Citește și
elevi de liceu bacalaureat
Probele de evaluare a competențelor din sesiunea a doua de Bacalaureat, pe 4 și 5 august

Calendarul examenului de BAC, sesiunea a doua

- 11 august: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

- 12 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

- 13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

- 14 august: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

- 18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii (în intervalul orar 14:00 - 18:00)

- 19 - 20 august: Vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii

- 26 august: Afişarea rezultatelor finale

Examenul este promovat de candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notaţi cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) şi au obţinut cel puţin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

A doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2025 a început lunea trecută cu probele de evaluare a competenţelor.

Sursa: Agerpres

Etichete: bacalaureat, examen, Limba și literatura Română,

Dată publicare: 11-08-2025 07:05

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Probele scrise încep luni, cu Limba și literatura română. Condițiile pentru promovare
Bacalaureat 2025
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Probele scrise încep luni, cu Limba și literatura română. Condițiile pentru promovare

Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an.

 

Probele de evaluare a competențelor din sesiunea a doua de Bacalaureat, pe 4 și 5 august
Bacalaureat 2025
Probele de evaluare a competențelor din sesiunea a doua de Bacalaureat, pe 4 și 5 august

Luni încep probele de evaluare a competenţelor din cadrul sesiunii a doua a examenului de Bacalaureat, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Jayson a plecat din Panama pentru a studia în România. Ce facultate îl interesează: „Mi se pare mișto”
Stiri Educatie
Jayson a plecat din Panama pentru a studia în România. Ce facultate îl interesează: „Mi se pare mișto”

Cei care au scăpat cu bine de Bacalaureat mai au un hop de trecut, admiterea la facultate. Înscrierile sunt în toi.

Recomandări
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți
Stiri Economice
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, Radu Crăciun, afirmă că noua lege privind pensiile private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi.

FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol
Stiri Economice
FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit bugetar record.  

Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”
Stiri Politice
Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 August 2025

03:38:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12