Rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Absolvenții află astăzi ce note au obținut la examen

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, vor fi publicate astăzi, oferind absolvenților ocazia să afle ce note au obținut la examen.

În cursul zilei, listele oficiale vor fi disponibile online și în centrele de examen, marcând un moment așteptat cu emoții de elevi și părinți deopotrivă.

Rezultatele Bacalaureatului 2025, sesiunea de toamnă, după contestații, se afișează astăzi, iar absolvenții pot afla notele obținute la probele susținute. Listele oficiale vor fi disponibile online și la centrele de examen, în cursul zilei. Acest moment marchează finalul unei etape importante pentru elevi și le deschide drumul către următoarele oportunități educaționale sau profesionale.

Unde se afișează rezultatele la Bacalaureat

Elevii își pot verifica notele pe platforma oficială a Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen.

Listele afișate de comisiile școlare includ codul candidatului, unitatea de învățământ, județul, promoția, forma de învățământ, specializarea, notele la probele scrise, media finală și mențiunile aferente (admis/respins etc.).

Cum se promovează examenul de Bacalaureat

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții: să fi participat la toate probele de evaluare a competențelor, să fi susținut toate probele scrise și să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea, precum și o medie generală de cel puțin 6, calculată pe baza notelor de la probele scrise.

Rezultatele inițiale ale Bacalaureatului 2025 – sesiunea de toamnă – au fost afișate pe 18 august.

Calendarul examenului de BAC 2025, sesiunea a doua

Calendarul examenului de Bacalaureat este următorul:

- 11 august: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

- 12 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

- 13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

- 14 august: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

- 18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii (în intervalul orar 14:00 - 18:00)

- 19 - 20 august: Vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii

- 26 august: Afişarea rezultatelor finale

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













