Rezultatele de la Bacalaureatul de toamnă sunt cele mai slabe din ultimii șapte ani. Până când se pot depune contestații

Luni s-au afișat rezultatele la Bacalaureatul de toamnă. Doar 28% dintre candidați au reușit să promoveze examenul, cel mai mic procent, din ultimii 7 ani. Cei care nu sunt mulțumiți pot depune contestații.

Din cei aproape 26.000 de candidați prezenți la această sesiune a examenului de bacalaureat, doar 7.306 au reușit să îl promoveze.

Adică, au reușit să obțină cel puțin nota 5 la fiecare materie, iar media finală a fost 6.

Atât din promoția curentă, cât și din promoțiile anterioare, rata de promovare a fost 28,4%. Este cea mai mică rată de promovare, înainte de contestații din ultimii 7 ani. În 2018 a fost un procent mai mic - de 26,9%

În total, 69 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, ceea ce înseamnă că nu mai pot participa la următoarele două sesiuni.

Cei care vor să își vadă lucrarea și eventual să depună contestație au timp de luni până pe 20 august. Contestațiile se pot face și prin mijloace electronice, iar pe 26 august se vor afișa rezultatele finale.

