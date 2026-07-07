După publicarea notelor inițiale la BAC și perioada dedicată vizualizării lucrărilor și depunerii contestațiilor, Ministerul Educației va publica notele definitive, care nu mai pot fi modificate.

Calendarul rezultatelor finale la BAC 2026

Rezultatele inițiale ale sesiunii de vară au fost afișate pe 7 iulie 2026. Tot în aceeași zi, în intervalul 14:00–18:00, elevii au avut posibilitatea să își vadă lucrările și să depună contestații.

Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor continuă și pe 8 și 9 iulie, iar evaluarea contestațiilor se desfășoară între 9 și 10 iulie.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie 2026. Aceste note sunt cele care rămân definitive și de ele depinde promovarea examenului.

Cât durează corectarea contestațiilor

Corectarea contestațiilor la Bacalaureat 2026 are loc în perioada 9–10 iulie. Procesul începe după încheierea depunerii contestațiilor, care se face pe 7 iulie (după afișarea rezultatelor inițiale) și continuă în zilele de 8 și 9 iulie, când elevii pot încă să își vizualizeze lucrările și să trimită cereri.

După această etapă, lucrările sunt recorectate în intervalul 9–10 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea tuturor contestațiilor, sunt afișate pe 13 iulie 2026.

Data exactă a publicării notelor finale

Notele finale și definitive la BAC 2026 sunt afișare pe 13 iulie 2026 până în ora 12:00. Anul acesta, elevii pot să vadă rezultatele doar online, cu codul unic pe care l-au obținut.

Notele vor fi publice pe site-ul bacalaureat.edu.ro, însă rezultatele vor fi anonimizate, ceea ce înseamnă că nimeni în afară de candidați nu va putea vedea rezultatele în raport cu numele candidatului.

Diferența dintre notele inițiale și cele finale

Diferența dintre notele inițiale și cele finale la Bacalaureat apare din cauza contestațiilor.

Notele inițiale sunt rezultatele afișate imediat după corectarea lucrărilor. Candidații pot să vadă ce note au obținut înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Pentru cei care nu vor să facă contestație, notele inițiale rămân notele finale.

Totuși, există candidați nemulțumiți de punctajul obținut, așa că depun contestații. În această etapă, lucrarea este reevaluată de alți profesori, fără ca aceștia să vadă nota inițială. După această corectare, nota poate rămâne la fel, poate crește sau poate scădea.

Rezultatele finale sunt afișate pe 13 iulie 2026 și sunt definitive.

Cum verifici rezultatele finale online

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 sunt publicate exclusiv online, pe platforma oficială a Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro. Fiecare candidat își poate verifica notele folosind codul unic de identificare primit la înscriere. Site-ul permite consultarea rezultatelor atât pe județe, cât și pe unități de învățământ sau la nivel național.

Comunicarea rezultatelor se face în format anonimizat, ceea ce înseamnă că numele și prenumele candidaților nu apar în listele publice. În locul acestora este folosit un cod individual, distribuit fiecărui elev înainte de prima probă scrisă, pe bază de semnătură de primire.

Pentru a verifica rezultatele, candidatul trebuie să acceseze platforma oficială și să introducă acest cod unic. În funcție de opțiunea de afișare, rezultatele pot fi vizualizate pe județ, pe unitatea de învățământ sau la nivel național.

Listele publicate de comisiile de examen includ informații standardizate pentru fiecare candidat, fără a dezvălui identitatea personală. Acestea conțin:

• codul candidatului

• unitatea de învățământ

• județul

• promoția

• forma de învățământ

• specializarea

• notele obținute la probele scrise

• media generală

• mențiuni precum „reușit” sau „respins”