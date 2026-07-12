După recorectarea lucrărilor, rata de promovare în această sesiune a crescut cu 2 procente și a ajuns astfel la 76,9%. Este cel mai ridicat procent de candidați admiși din ultimii 17 ani. În total, peste 97.000 de absolvenți au promovat bacalaureatul, iar cei mai mulți sunt din promoția curentă.

După contestații, încă 25 de absolvenți au obținut media 10. Asta înseamnă că numărul absolvenților cu nota 10 la toate probele scrise a crescut de la 45 la 70.

În această sesiune au fost depuse peste 55.000 de contestații, mai puține decât anul trecut. Cele mai multe, la proba de Limba și literatura română. După soluționarea lor, peste 29.000 de candidați au rămas respinși.

Pentru cei care nu au reușit să promoveze, a doua sesiune a examenului de bacalaureat începe în luna august. Înscrierile încep marți.