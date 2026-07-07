Informația privind decalarea orei de afișare a rezultatelor la Bacalaureat 2026 a fost transmisă chiar de ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian.

Ce a transmis ministrul Educației

Ministrul interimar al Educației a făcut public, luni seară, pe Facebook, stadiul procesului de evaluare a lucrărilor de la Bacalaureat 2026. Oficialul a precizat că evaluarea lucrărilor s-a încheiat, iar datele se află în prezent în curs de transfer către platforma de publicare a rezultatelor. Potrivit acestuia, urmează verificările finale și generarea rapoartelor, etape necesare înainte ca notele să devină vizibile pentru candidați.

Referitor la momentul exact al publicării, ministrul a precizat că rezultatele ar urma să fie disponibile online cel mai probabil până marți, la ora 10:00 — mai devreme decât ora 12:00 menționată în calendarul inițial al sesiunii de vară.

Într-un mesaj cu tentă mai relaxată, oficialul a comparat ritmul promovabilității din acest an cu cel din 2025, afirmând că numărul candidaților care reușesc să treacă examenul rămâne la un nivel asemănător, dar că anul acesta capacitatea sistemului de a gestiona volumul de candidați a crescut.

Cum se pot verifica notele la Bacalaureat 2026

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 sunt publicate exclusiv online, pe platforma oficială a Ministerului Educației, dedicată acestui examen bacalaureat.edu.ro. Din motive de protecție a datelor cu caracter personal, notele nu apar niciodată alături de numele candidaților, ci sunt asociate unui cod unic, primit de fiecare elev de la unitatea de învățământ la susținerea primei probe.

Pentru a-și verifica rezultatele, candidații trebuie să parcurgă câțiva pași simpli:

1. Accesează platforma bacalaureat.edu.ro;

2. Selectează județul în care a fost susținut examenul;

3. Introduce codul unic primit de la școală;

4. Consultă notele afișate pentru fiecare probă scrisă, media finală și statutul de promovare.

Elevii care au pierdut codul unic trebuie să contacteze secretariatul liceului absolvit, întrucât verificarea online nu poate fi realizată fără acest identificator. Alternativ, rezultatele pot fi consultate și în listele afișate fizic la centrele de examen, structurate tot pe bază de coduri, nu de nume.

Contestații și rezultate finale

După afișarea rezultatelor inițiale, candidații au dreptul de a solicita vizualizarea propriei lucrări și pot depune contestații, în intervalul orar 14:00–18:00 din aceeași zi. Cele două demersuri sunt independente: vizualizarea lucrării nu obligă la depunerea unei contestații, iar depunerea contestației nu presupune, în prealabil, vizualizarea lucrării. Este important de menționat că vizualizarea are un caracter strict informativ și nu duce, prin ea însăși, la recorectarea lucrării.

Candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal atunci când solicită vizualizarea lucrării. De asemenea, cei care depun contestații trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip, prin care confirmă că înțeleg faptul că nota rezultată în urma soluționării contestației poate fi mai mare sau mai mică decât nota inițială.

Rezultatele finale ale sesiunii de vară, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate luni, 13 iulie.

Condițiile de promovare a Bacalaureatului 2026

Pentru promovarea examenului, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe condiții: să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să realizeze o medie generală de minimum 6 la probele scrise. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, și nu este calculată pentru candidații care nu au promovat una sau mai multe probe, au absentat sau au fost eliminați din examen.

Sesiunea de toamnă, pentru cei care nu promovează

Pentru absolvenții care nu reușesc să promoveze examenul în sesiunea de vară sau care nu au participat la toate probele, Ministerul Educației organizează o a doua sesiune, în perioada iulie–august.

Înscrierile pentru această sesiune au loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10–13 august. Rezultatele inițiale ale sesiunii de toamnă vor fi publicate pe 18 august, până la ora 12:00, contestațiile putând fi depuse în aceeași zi, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.