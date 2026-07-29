Anchetatorii încearcă acum să afle cine a ucis-o și cine a abandonat trupul în cartierul Kypseli, scrie The Independent.

Autoritățile din Grecia au anunțat că victima este o femeie britanică în vârstă de 38 de ani, originară din Scoția.

Femeia ajunsese în Grecia din Statele Unite, după o escală în Cipru. Identificarea a fost posibilă după ce amprentele sale au fost comparate cu cele existente în bazele de date americane, întrucât aceasta nu figura în evidențele autorităților elene.

„Încă strângem probe pentru a afla mai multe despre femeie și despre modul în care s-au petrecut evenimentele în acest caz”, a declarat un înalt oficial al poliției pentru The Times.

Interpol a contribuit la stabilirea identității victimei, însă numele acesteia nu a fost făcut public.

Cadavrul a fost descoperit într-o valiză, într-o clădire părăsită

Trupul femeii a fost găsit pe 18 iulie, ascuns într-o valiză abandonată într-o clădire dezafectată din cartierul Kypseli, din Atena.

Anchetatorii iau în calcul mai multe piste și încearcă să refacă ultimele zile din viața victimei.

„Este scoțiană și bănuim că ar fi intrat în contact cu o persoană fără adăpost din Grecia, care a atras-o în locul respectiv din Kypseli și a abandonat-o în starea în care a fost găsită”, a declarat un oficial pentru The Times.

Un detaliu de pe haine le-a atras atenția anchetatorilor

Polițiștii au bănuit încă de la început că femeia nu era din Grecia, după ce au observat că purta pantaloni scurți inscripționați cu numele unei universități din Franța.

Acest indiciu i-a determinat să trimită amprentele prin Interpol către autoritățile din alte state, ceea ce a dus în cele din urmă la identificarea victimei.

Potrivit presei elene, Ambasada Marii Britanii la Atena și tatăl victimei au fost informați despre caz. Anchetatorii încearcă acum să discute cu acesta pentru a obține detalii despre ultimele deplasări și contactele femeii.

Detectivii verifică datele companiilor aeriene pentru a reconstitui traseul victimei. Primele informații arată că femeia ar fi ajuns în Grecia pe 29 iunie.

Totodată, polițiștii încearcă să stabilească dacă a călătorit singură sau însoțită, unde a fost cazată și cu cine s-a întâlnit înainte de moarte.

Autoritățile din Grecia și Cipru fac schimb de informații pentru identificarea persoanei care a abandonat valiza în care a fost găsit cadavrul.

În paralel, polițiștii eleni analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere, declarațiile martorilor și toate probele disponibile, în încercarea de a stabili cine a intrat în contact cu victima și în ce împrejurări aceasta și-a pierdut viața.