LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile pe stirileprotv.ro, după ora 10

Rezultatele de la BAC 2026, prima sesiune, vor fi publicate în jurul prânzului. Notele sunt afișate online, pe site-ul oficial al Ministerului Educației. Nu mai apar cu numele elevilor, ci sunt publicate pe baza unui cod unic primit de fiecare candidat.

Unde apar notele la BAC 2026

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 sunt publicate online pe platforma oficială a Ministerului Educației. Pentru protejarea datelor personale, notele nu sunt afișate cu numele candidaților, ci prin intermediul unui cod unic atribuit fiecărui elev.

Rezultatele pot fi consultate pe platforma oficială dedicată examenului de Bacalaureat, unde sunt afișate notele obținute la fiecare probă scrisă. Site-ul este actualizat în ziua publicării rezultatelor, iar accesul la informații se face pe baza codului individual primit de la unitatea de învățământ.

Pentru a verifica notele, candidații trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

Accesează platforma bacalaureat.edu.ro; Selectează județul în care ai susținut examenul; Introdu codul unic primit de la școală; Consultă rezultatele afișate.

Alternativ, rezultatele pot fi căutate și manual în listele publicate pentru fiecare județ, folosind același cod de identificare.

După accesarea rezultatelor, candidații pot vedea notele obținute la fiecare probă scrisă, media finală a examenului și statutul privind promovarea sau nepromovarea Bacalaureatului.

În cazul în care a fost depusă o contestație, platforma va afișa atât nota inițială, cât și nota finală acordată după reevaluarea lucrării.

Elevii care nu mai dețin codul unic primit de la școală trebuie să contacteze secretariatul liceului pentru recuperarea acestuia. Verificarea rezultatelor online nu poate fi realizată fără acest cod de identificare.

Pe lângă consultarea rezultatelor online, candidații pot verifica notele și prin intermediul listelor afișate la centrele de examen. Acestea sunt publicate pentru a asigura transparența procesului de evaluare și respectă normele privind protecția datelor personale.

Listele nu conțin numele elevilor, ci utilizează codurile unice atribuite fiecărui candidat, astfel încât rezultatele să poată fi consultate în condiții de confidențialitate.

În mod obișnuit, în aceste liste sunt incluse informații precum:

codul unic al candidatului;

liceul absolvit;

județul în care a fost susținut examenul;

promoția din care face parte candidatul (curentă sau anterioară);

forma de învățământ;

specializarea urmată;

notele obținute la fiecare probă scrisă;

media generală a examenului;

situația candidatului la examen, indicată prin mențiuni precum „reușit”, „respins”, „neprezentat” sau „eliminat”.

Prin acest sistem, rezultatele pot fi verificate într-un mod transparent și accesibil, fără a fi făcute publice datele personale ale candidaților. Astfel, este asigurat un echilibru între dreptul la informare și protejarea confidențialității elevilor care au susținut examenul de Bacalaureat.

Rezultate Bacalaureat 2026. Datele pentru contestații

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 sunt afișate în două etape, corespunzătoare celor două sesiuni organizate anual de Ministerul Educației: sesiunea de vară și sesiunea de toamnă.

Sesiunea de vară, care reprezintă etapa principală a examenului, debutează cu publicarea rezultatelor inițiale pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, candidații pot consulta lucrările și pot depune contestații în intervalul orar 14:00–18:00. După finalizarea procesului de reevaluare, rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie 2026.

Pentru absolvenții care nu promovează examenul în prima sesiune sau care nu au participat la toate probele, Ministerul Educației organizează sesiunea de toamnă, desfășurată în perioada iulie–august. În cadrul acesteia, rezultatele inițiale vor fi publicate pe 18 august 2026, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, iar rezultatele finale, după soluționarea acestora, vor fi afișate pe 24 august 2026.