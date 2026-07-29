Declarațiile vin în contextul în care Federația Sanitas a declanșat, marți, grevă generală în spitale, în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Potrivit federației sindicale, pe parcursul protestului vor fi asigurate urgențele și cazurile complexe, potrivit Agerpres.

Pîslaru acuză PSD de dezinformare

„După ce trei miniștri PSD n-au făcut nimic pe acest subiect ani de zile, PSD lansează astăzi panică și minciuni despre scăderi salariale care nu există și dezinformează oamenii să iasă la grevă. Toate astea în contextul în care 2 din 3 persoane din sistemul medical vor avea creșteri salariale, iar celorlalți li se mențin veniturile actuale, fiind la pragul superior. Nu doar că domnul Grindeanu nu a salvat PNRR-ul, ci a aruncat România în criză. O criză care trenează deja de peste 80 de zile. Pentru că a dus partidul în cap la un scor minim istoric, PSD se pregătește să îl mazilească pe domnul Grindeanu. Așa că, din disperare, singura sa strategie a rămas atacul și dezinformarea: face conferințe zilnice de presă, varsă minciuni în stânga și în dreapta, aruncă zeci de mii de euro pentru televiziunile de partid”, a scris Pîslaru, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.

Ce declarații a făcut Sorin Grindeanu

Parlamentul "a salvat" aproape 4 miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a declarat miercuri preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, care a precizat că forul legislativ pe care îl conduce a adoptat acte normative ce vizează cinci jaloane PNRR care înseamnă bani europeni pentru continuarea proiectelor de autostrăzi, spitale şi şcoli.

"Parlamentul a salvat aproape 4 miliarde de euro din PNRR. Am votat în Camera Deputaţilor cinci jaloane esenţiale care înseamnă bani europeni pentru continuarea autostrăzilor, spitalelor şi şcolilor din România. Parlamentul şi-a îndeplinit astăzi rolul constituţional şi a făcut ceea ce premierul şi Guvernul demis nu au fost în stare. Le mulţumesc tuturor colegilor mei, indiferent de culoarea politică, pentru că au înţeles să pună România deasupra intereselor politice de partid", a transmis Grindeanu miercuri la Palatul Parlamentului.

El a amintit că în Camera Deputaţilor s-au adoptat miercuri Codul administrativ, Legea privind bonusurile acordate angajaţilor din ANAF şi Vamă, Legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire, Codul urbanismului şi Legea integrităţii.

"La Legea integrităţii a fost o luptă cu cei de la USR care făcuseră de fapt o contra-reformă şi ciuntiseră ANI de atribuţii. Am readus în comisii această lege în limitele cerute de ANI şi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. În plus, am readus transparenţa în ceea ce priveşte averile demnitarilor. Aşa cum am promis ieri, mi-am publicat declaraţia de avere şi de interese pe site-ul Partidului Social Democrat şi îi invit pe toţi decidenţii politici să facă asta", a completat Sorin Grindeanu.

Greva continuă în unele spitale. Angajații cer garanții că legea salarizării nu le va reduce veniturile

Continuă greva în unele spitale, în timp ce altele nu au întrerupt deloc programul operator și de consultații. Și premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că, dacă va fi adoptat, proiectul legii salarizării nu va scădea lefurile din domeniul sanitar.

Guvernul a deblocat, prin memorandum, aproape 7.000 de posturi din sistemul de sănătate, astfel că spitalele trebuie să organizeze concursuri de angajare.

Nemulțumiți de declarațiile autorităților despre proiectul legii salarizării, unii angajați din spitale au ieșit din nou la protest.

Cinci confederații sindicale au cerut respingerea proiectului legii salarizării, care prevede inclusiv modificarea sporurilor pentru cei din sănătate.

Dacă legea nu este adoptată până la finalul lunii august, România poate pierde 770 de milioane de euro din PNRR.