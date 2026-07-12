Rezultate BAC 2026. Notele după contestații se afișează duminică, cu o zi mai devreme. Anunțul făcut de ministrul Educației

El a făcut anunțul pe Facebook , și a precizat că rezultatele finale la BAC 2026 vor fi anunțate în jurul orei 17.00. De asemenea, a scris și că rata de promovare a crescut la 76,9 %.

Primele rezultate de la Bacalaureat 2026 au fost publicate săptămâna trecută. Datele înregistrate în aplicație arătau o rată cumulată de promovare (toate promoțiile) de 74.8% (74,3% în prima sesiune a anului trecut, înainte de contestații).

45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Cei mai mulți candidați (16.217 din toate promoțiile) au obținut medii situate în intervalul 9 - 9.49.

4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 de candidați au fost eliminați.