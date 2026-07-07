Model de contestație la BAC. Cum se depune și când este bine să contești nota de la Bacalaureat

Aceștia trebuie să facă cerere ca să își vadă lucrarea și apoi încă o cerere pentru a depune contestație. Iată tot ce trebuie să știi dacă nu ești mulțumit de rezultatele la BAC.

Când se pot depune contestațiile la BAC

Elevii care nu sunt mulțumiți de notele obținute la examenul de Bacalaureat au posibilitatea de a depune contestație și de a solicita reevaluarea lucrărilor. Contestațiile se depun după afișarea rezultatelor inițiale, de pe 7 iulie 2026.

Perioada de depunere a contestațiilor începe imediat după publicarea primelor rezultate și are loc în perioada 8-9 iulie.

Elevii trebuie să depună contestațiile după ce își văd lucrările și au la dispoziție două zile pentru a face acest lucru.

Odată depusă contestația, lucrarea este trimisă pentru o nouă evaluare. Lucrarea este resigilată și transmisă către un alt centru de evaluare, unde este corectată de alți profesori decât cei care au acordat nota inițială. Profesorii care recorectează lucrarea nu cunosc nota acordată anterior.

Ulterior, în perioada 9-10 iulie, contestațiile se soluționează, iar pe 13 iulie sunt afișare rezultatele finale la BAC 2026.

Cum completezi cererea de contestație la BAC

Elevii care vor să conteste nota obținută la una sau mai multe probe ale examenului de Bacalaureat trebuie să completeze o cerere de contestație și o declarație-tip, pusă la dispoziție de unitatea de învățământ sau de centrul de examen.

Prin semnarea acestei declarații, candidatul confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota rezultată în urma reevaluării poate fi diferită de cea inițială. Astfel, nota poate crește, poate rămâne neschimbată sau poate scădea după soluționarea contestației.

În cerere trebuie să pui datele de identificare și informații despre proba pentru care se solicită reevaluarea.

Este important ca toate datele să fie completate corect și lizibil, astfel încât cererea să poată fi soluționată.

Candidații majori trebuie să atașeze o copie a actului de identitate. În cazul candidaților minori, este necesară și copia actului de identitate al părintelui sau al tutorelui legal.

Înainte de transmiterea cererii, este recomandat să verifici dacă toate documentele necesare sunt atașate și dacă formularul este completat integral. Cererile incomplete sau cele care nu respectă condițiile stabilite de organizatori pot să nu fie luate în considerare.

După depunerea contestației, lucrarea va intra în procesul de reevaluare, iar nota stabilită în urma recorectării va deveni nota finală a candidatului pentru proba respectivă.

Nota de la BAC poate crește sau scădea după recorectare

După recorectare, nota poate crește, poate rămâne aceeași sau poate scădea. Rezultatul obținut în urma contestației îl înlocuiește pe cel inițial, indiferent de diferență.

De aceea, înainte de a depune o contestație, elevii trebuie să analizeze cu atenție dacă există motive reale pentru a considera că lucrarea a fost evaluată incorect.

După încheierea procesului de recorectare, sunt publicate rezultatele finale ale examenului, care includ toate modificările rezultate în urma contestațiilor și reprezintă forma finală a notelor obținute la Bacalaureat.

Decizia stabilită după soluționarea contestației este finală și nu mai poate fi contestată ulterior.

Unde se depune contestația

Elevii care nu sunt mulțumiți de notele obținute la probele scrise ale examenului de Bacalaureat au dreptul să depună contestație și să solicite reevaluarea lucrării. Cererea poate fi depusă atât fizic, cât și online.

Solicitarea nu se depune la liceul unde a învățat candidatul, ci la centrul de examen în care acesta a susținut proba scrisă.

Centrul de examen este adesea diferit de liceul de proveniență, motiv pentru care elevii trebuie să fie atenți atunci când depun contestațiile.

Pe lângă depunerea fizică la centrul de examen, contestațiile pot fi transmise și prin mijloace electronice, de regulă prin e-mail, conform procedurii oficiale comunicate de inspectoratele școlare și centrele de examen.

Este cea mai simplă și la îndemână variantă pe care candidații o au.

La depunerea contestației, candidatul trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota rezultată după reevaluare este definitivă.

De asemenea, prin semnarea documentului, elevul acceptă că nota poate fi modificată în orice direcție. Astfel, după recorectare, nota poate crește, poate rămâne aceeași sau poate scădea.

După înregistrarea contestației, lucrarea este trimisă pentru o nouă evaluare. Nota stabilită în urma acestui proces devine nota finală a candidatului și nu mai poate fi contestată ulterior.

Ce trebuie să știi înainte să depui contestație

Dacă rezultatul obținut la Bacalaureat nu reflectă nivelul tău de pregătire, ai dreptul să ceri recorectarea lucrării. Contestația este o procedură oficială și poate fi depusă fie la centrul de examen, fie online, prin email. Ambele variante sunt acceptate, dacă sunt respectate condițiile și termenul stabilit.

Contestația se depune la centrul de examen unde ai susținut probele scrise, nu la liceul unde ai învățat. În unele cazuri, aceste locații pot fi diferite, așa că este important să verifici exact centrul corect.

Pentru depunerea fizică, trebuie să:

• te prezinți în intervalul orar anunțat oficial

• ai asupra ta un act de identitate

• completezi formularul de contestație la fața locului

• semnezi declarația pe proprie răspundere

După înregistrare, primești un număr de confirmare care dovedește depunerea contestației.

Elevii minori pot depune contestația personal, dar pentru vizualizarea lucrării înainte de depunere este necesară prezența unui părinte sau tutore legal.

Dacă nu te poți deplasa la centru, poți trimite contestația și online, prin email.

Pașii sunt:

• descarci formularul de contestație

• îl completezi și îl semnezi (pe hârtie scanată sau electronic)

• atașezi copia actului de identitate

• trimiți documentele la adresa centrului de examen

Emailul trebuie trimis în termenul stabilit, până la ora limită anunțată oficial. După acest termen, cererile nu mai sunt acceptate.

Model de contestație BAC 2026