Mitch Winehouse a pierdut în aprilie, la Înalta Curte din Londra, litigiul care îl opunea lui Naomi Parry, o fostă stilistă a vedetei, și prietenei acesteia, Catriona Gourlay, pe care le acuza că au vândut în mod neautorizat, între noiembrie 2021 și mai 2023, aproximativ 150 de articole vestimentare și accesorii care i-au aparținut lui Amy Winehouse, potrivit Agerpres.

Cântăreața britanică Amy Winehouse, cunoscută pentru vocea sa emoționantă, stilul vestimentar îndrăzneț și tatuajele sale, a murit pe 23 iulie 2011, la vârsta de 27 de ani, după o carieră meteorică, în urma unei puternice intoxicații cu alcool.

Ce i-a reproșat tatăl lui Amy Winehouse celor două femei

Tatăl ei, Mitch, le reproșa lui Naomi Parry și Catrionei Gourlay că au scos la licitație acele accesorii și articole vestimentare fără să îl informeze.

Obiectele, vândute cu prețul total de 1,4 milioane de dolari, includeau genți, pantofi, o rochie purtată de Amy Winehouse în timpul ultimului ei turneu din iunie 2011 și perechi de cercei.

Însă judecătoarea Sarah Clarke a decis împotriva tatălui cântăreței, afirmând că nici Naomi Parry, nici Catriona Gourlay „nu au ascuns” vânzarea obiectelor, un demers cu care Mitch Winehouse „era la curent”.

Judecătoarea i-a reproșat lui Mitch Winehouse că „a ales să intenteze o acțiune juridică prea puțin justificată”, desfășurată cu „înverșunare și fără menajamente până la capăt”.

Despăgubiri de aproape un milion de lire sterline

Ea i-a ordonat tatălui cântăreței să îi plătească 569.000 de lire sterline lui Naomi Parry și 394.000 de lire sterline Catrionei Gourlay în următoarele două săptămâni.

Judecătoarea a considerat că „acuzațiile grave și nefondate” aduse celor două femei „au adus o atingere considerabilă reputației lor, perspectivelor lor profesionale, siguranței lor financiare și sănătății lor”.