Rezultatele finale de la Bacalaureat 2026 au fost publicate. Rata de promovare a crescut după contestații

Bacalaureat 2026
Data publicării:
Data actualizării:
61970850
Agerpres

Rezultatele finale la bac 2026, după soluționarea contestațiilor, au fost publicate duminică, 12 iulie, online. Aceste note sunt definitive și nu mai pot fi modificate, indiferent dacă sunt mai mari sau mai mici decât cele inițiale. 

autor
Lorena Mihăilă

Știre în curs de actualizare

Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare la BAC 2026 a fost de 74.8%. După afișarea notelor finale de la Bacalaureat, procentul a crescut la 76,9%.

Astfel, se înregistrează, în total, 97.020 de candidați promovați. Dintre aceștia, 92.502 candidați provin din promoția curentă (rată de reușită: 81,6%), iar 4.518 candidați provin din promoțiile anterioare (rată de reușită: 35,1%).

Numărul notelor de 10

Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9 – 9,49 (16.704 - promoții cumulate), iar 70 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10.

Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen: Limba și literatura română: 499; Limba și literatura maternă: 35; Proba obligatorie a profilului: 3.832 (Matematică: 2.455 + Istorie: 1.377); Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.312 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina logică și argumentare: 886).

Au fost declarați respinși 29.084 de candidați, iar 69 de candidați au fost eliminați pentru tentative de fraudă.

Număr contestații

Numărul contestațiilor înregistrate în sesiunea curentă a fost de 55.454, reprezentând 15,02% din numărul total de lucrări. Din acest total, 21.901 contestații au vizat note la proba E.a), 489 de contestații la proba E.b), 16.943 de contestații la proba E.c) și 16.121 de contestații la proba E.d).  

Primele rezultate la bacalaureat 2026 au afișate marți, 7 iulie 2026.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: bacalaureat 2026, rezultate bacalaureat, rezultate finale,

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