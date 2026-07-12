Rezultatele finale de la Bacalaureat 2026 au fost publicate. Rata de promovare a crescut după contestații

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Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare la BAC 2026 a fost de 74.8%. După afișarea notelor finale de la Bacalaureat, procentul a crescut la 76,9%.
Astfel, se înregistrează, în total, 97.020 de candidați promovați. Dintre aceștia, 92.502 candidați provin din promoția curentă (rată de reușită: 81,6%), iar 4.518 candidați provin din promoțiile anterioare (rată de reușită: 35,1%).
Numărul notelor de 10
Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9 – 9,49 (16.704 - promoții cumulate), iar 70 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10.
Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen: Limba și literatura română: 499; Limba și literatura maternă: 35; Proba obligatorie a profilului: 3.832 (Matematică: 2.455 + Istorie: 1.377); Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.312 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina logică și argumentare: 886).
Au fost declarați respinși 29.084 de candidați, iar 69 de candidați au fost eliminați pentru tentative de fraudă.