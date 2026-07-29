Doar că documentul va avea o serie de modificări. Nu vom mai putea știi cine e cel mai bogat parlamentar și nici cât de valoroase sunt proprietățile, ci doar estimări. În plus, dispare din document rubrica dedicată averii soțului sau soției.

​Cu 222 de voturi “pentru”, noua lege a integrității a trecut de Camera Deputaților, după lungi dezbateri.

Radu Marinescu, deputat PSD: Proiectul pe care l-am lăsat în minister a fost modificat într-o manieră netransparentă, pe întuneric. Au fost scoase acele elemente esențiale din lege care contribuiau la consolidarea integrității și s-a realizat o contrareformă.

Alexandru Dimitriu, deputat USR: PSD a făcut ce știe cel mai bine. Noaptea, ca hoții, au venit și au măcelărit legile integrității. N-au venit în grupurile de lucru ca să discutăm. Ordonanța 13 vă bântuie și pe dumneavoastră, și pe președintele Grindeanu. Rușine să vă fie!

Politicienii vor fi obligați să își depună declarațiile de avere la ANI, dar ele nu vor fi făcute publice integral.

Pentru președinte și prim-ministrul țării, parlamentari sau persoane aflate în conducerea unor instituții publice va fi redactată o "Declarație de interese financiare", iar valorile bunurilor nu vor mai fi publicate cu sume exacte, ci sub forma unor praguri. De exemplu, o persoană nu va mai fi nevoită să-și declare valoarea fixă a apartamentului ori mașinii deținute, ci va completa intervalul de preț în care se încadrează.

Ce informații vor fi secrete

Tot prin praguri vor fi exprimate și banii depuși la bancă de un parlamentar, banii cash pe care-i are sau monedele digitale din portofel. Nu va mai specifica nici pe cine a împrumutat sau cu cât. Iar donațiile acordate vor rămâne la secret. O altă modificare o reprezintă secretizarea averilor soților sau soțiilor, care nu mai au o rubrică dedicată în document.

Horia Georgescu, fost președinte al Agenției Naționale de Integritate: Atâta timp cât nu mai poți verifica soțul sau soția, doar în cazul în care aceștia nu sunt și ei funcționari publici, vei putea transfera o parte din patrimoniu către aceștia, iar verificarea se oprește în acel moment. Mecanismul administrativ de verificare a averii, din punctul meu de vedere, va fi profund afectat.

Legea integrității este unul dintre jaloanele din PNRR rămase restante de care depind 770 milioane de euro și mai are nevoie de votul senatorilor. Declarațiile de interese financiare vor fi publicate și actualizate anual pe site-ul Agenției Naționale de Integritate.