Deși autoritățile au identificat o posibilă sursă a contaminării, numărul cazurilor continuă să crească, iar incertitudinea îi face pe oameni să își schimbe radical comportamentul alimentar, scrie Reuters.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a asociat focarul de ciclosporiază cu salata iceberg servită în restaurantele Taco Bell și provenită de la operațiunile din centrul Mexicului ale companiei Taylor Farms.

Cu toate acestea, numărul îmbolnăvirilor a continuat să crească chiar și după ce Taylor Farms a anunțat retragerea de pe piață a tuturor produselor suspecte. Situația a alimentat temerile că și alte alimente ar putea fi contaminate cu parazitul Cyclospora, responsabil de apariția unei diarei apoase severe.

Autoritățile caută și alte surse de contaminare

Ancheta este în plină desfășurare, iar oficialii din domeniul sănătății verifică și alte produse care ar putea fi implicate.

În Carolina de Nord, pătrunjelul și coriandrul au fost identificate frecvent în alimentația persoanelor infectate, însă autoritățile avertizează că ar putea exista mai multe surse de expunere.

Până la clarificarea situației, americanii au redus semnificativ consumul de salată proaspătă și evită restaurantele ale căror meniuri se bazează în mare măsură pe verdețuri.

Dr. Tyler Evans, directorul organizației Wellness Equity Alliance și fost director medical al orașului New York, spune că persoanele sănătoase pot continua să consume legume cu frunze verzi, cu excepția zonelor grav afectate de focar, precum statul Michigan.

„Dacă ar fi fost vorba despre o retragere de pe piață a unor bomboane sau a unor produse din lemn-dulce, aș fi spus pur și simplu să nu le consumați. Dar beneficiile nutriționale ale legumelor cu frunze verzi sunt importante, așa că nu vrem să le spunem oamenilor să le evite cu orice preț.”

Scăderi la mai multe lanțuri de restaurante

Datele companiei de analiză Placer.ai arată că traficul în restaurantele Taco Bell a început să scadă încă din 13 iulie.

Pe 23 iulie, numărul clienților era cu 20,8% mai mic decât media înregistrată în zilele de joi din primele șase luni ale anului.

Scăderi au fost raportate și în cazul altor lanțuri:

· Chopt: -12,2%;

· Chipotle Mexican Grill: -1,4%;

· Panera Bread: -3,1%.

Taco Bell a anunțat anterior că a retras din toate restaurantele salata furnizată de Taylor Farms, începând cu 17 iulie.

„Lanțurile de restaurante care au înregistrat scăderi importante ale numărului de clienți după izbucnirea focarului de Cyclospora încă se confruntă cu un trafic redus, deși este posibil ca perioada cea mai dificilă să fi trecut”, a declarat un reprezentant Placer.ai.

Mii de cazuri confirmate și alte mii suspecte

Ciclosporiaza este o infecție provocată de parazitul microscopic Cyclospora, care se transmite prin consumul de apă sau alimente contaminate cu materii fecale umane.

Până în prezent, în Statele Unite au fost confirmate în laborator 6.707 cazuri, iar autoritățile sanitare monitorizează peste 11.500 de cazuri suspecte.

În Michigan, autoritățile au raportat marți 9.680 de cazuri, cu 427 mai multe decât în ziua precedentă.

Fostul comisar al FDA, Scott Gottlieb, a declarat că mai multe lanțuri importante de magazine și restaurante au încetat să mai cumpere produse agricole din regiunea centrală a Mexicului asociată cu extinderea focarului.